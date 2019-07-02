Что делать с деньгами, если я ИП?

Три главных вопроса индивидуального предпринимателя про деньги на которые нужно знать ответ

❓Можно я не буду открывать счет?

✅Можно. ИП может работать только с наличными, оплачивая налоги и сборы через терминалы оплаты или операциониста в банке платежным поручением.

Если у вас уникальный продукт/услуга, то к вам и без расчетного счета выстроится очередь из желающих его (ее) получить.

❓Можно я для приема безнала буду использовать личную карту?

✅Можно.

Налоговый кодекс прямого запрета на использование личных счетов в предпринимательских целях не дает. Однако инструкциями ЦБ предусмотрены отдельные счета для юридических лиц и ИП, отдельные - для физических лиц. При особом рвении налоговые инспекторы в суде могут попытаться доказать, что средства, полученные на личные счета, являются доходом не от предпринимательской деятельности, которая в вашем случае, например, предполагает применение УСН 6% или патента, и предложит уплатить налог с дохода, полученного на карту по общей схеме - уплатив НДС и НДФЛ по ставке 13%.

❓А как деньги выводить со счета ИП?

✅После уплаты налогов и сборов деньги предпринимателя становятся деньгами физического лица.

Это означает, что вы можете распоряжаться деньгами по своему усмотрению: снимать с корпоративной карты, переводить на свою личную банковскую карту, оплачивать товары в магазинах, оплачивать услуги и работы через Интернет на сайте продавца.