Клерк.Ру
Наталья Горячая

Что делать с деньгами, если я ИП?

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Три главных вопроса индивидуального предпринимателя про деньги на которые нужно знать ответ

❓Можно я не буду открывать счет?

✅Можно. ИП может работать только с наличными, оплачивая налоги и сборы через терминалы оплаты или операциониста в банке платежным поручением.

Если у вас уникальный продукт/услуга, то к вам и без расчетного счета выстроится очередь из желающих его (ее) получить.

❓Можно я для приема безнала буду использовать личную карту?

✅Можно. 

Налоговый кодекс прямого запрета на использование личных счетов в предпринимательских целях не дает. Однако инструкциями ЦБ предусмотрены отдельные счета для юридических лиц и ИП, отдельные - для физических лиц. При особом рвении налоговые инспекторы в суде могут попытаться доказать, что средства, полученные на личные счета, являются доходом не от предпринимательской деятельности, которая в вашем случае, например, предполагает применение УСН 6% или патента, и предложит уплатить налог с дохода, полученного на карту по общей схеме - уплатив НДС и НДФЛ по ставке 13%.

❓А как деньги выводить со счета ИП?

✅После уплаты налогов и сборов деньги предпринимателя становятся деньгами физического лица. 

Это означает, что вы можете распоряжаться деньгами по своему усмотрению: снимать с корпоративной карты, переводить на свою личную банковскую карту, оплачивать товары в магазинах, оплачивать услуги и работы через Интернет на сайте продавца.

индивидуальный предприниматель
Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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