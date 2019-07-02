8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков

И снова о банках.

Платежи, которые в первую очередь попадают в разряд подозрительных с точки зрения банков:

1. Переводы на счета филиалов Почты России

Рекомендация: не платите туда совсем. Ну нет особой нужды в том, чтобы отправлять туда деньги. Целее будет то, что останется на счетах после.

2. Платежи туристическим агентствам при оплате туристических путевок за своих сотрудников

Рекомендация: платите только за тех, кто хотя бы 3-6 месяцев до этого получал зарплату. Ну и если зарплата 20 тыс, то не стоит оплачивать поездку стоимостью 200 тыс.

3. Платежи на счета платежных агентов

Рекомендация: избегайте такого способа обналички. Тотал реальные потребности в соответствии с реальным видом деятельности.

4. Переводы на счета физических лиц, которые далее пользуются своими пластиковыми картами для съема наличных

Рекомендация: здесь самое важное - за что платить. Почти все платежи в пользу физиков облагаются стразовыми взносами и/или НДФЛ. Поэтому и спасла нет, и риск большой.

5. Платежи в сторону юрлиц и ИП, окрашенных «светофором» в красный цвет

Рекомендация: раз заплатил - скорее всего ничего не будет. Но второй раз и более - это уже будет расценено как намеренное действие. Со всеми вытекающими последствиями.

6. Платежи за аренду объектов недвижимости или их покупку

Рекомендация: следите за наличием договора аренды, передаточного акта, правоустанавливающих документов и рыночной ценой объекта.

7. Не характерные для основного вида деятельности операции (фирма торгует памперсами по ОКВЭД, а платит за вагон дизельного топлива)

8. Возврат займа физлицу

Рекомендация: если займ пришёл от физлица из банка А в ваш банк В, то возвращайте из В в А.