8 типов подозрительных платежей с точки зрения банков

И снова о банках.
Платежи, которые в первую очередь попадают в разряд подозрительных с точки зрения банков:
1. Переводы на счета филиалов Почты России
Рекомендация: не платите туда совсем. Ну нет особой нужды в том, чтобы отправлять туда деньги. Целее будет то, что останется на счетах после.
2. Платежи туристическим агентствам при оплате туристических путевок за своих сотрудников
Рекомендация: платите только за тех, кто хотя бы 3-6 месяцев до этого получал зарплату. Ну и если зарплата 20 тыс, то не стоит оплачивать поездку стоимостью 200 тыс.
3. Платежи на счета платежных агентов
Рекомендация: избегайте такого способа обналички. Тотал реальные потребности в соответствии с реальным видом деятельности.
4. Переводы на счета физических лиц, которые далее пользуются своими пластиковыми картами для съема наличных
Рекомендация: здесь самое важное - за что платить. Почти все платежи в пользу физиков облагаются стразовыми взносами и/или НДФЛ. Поэтому и спасла нет, и риск большой.
5. Платежи в сторону юрлиц и ИП, окрашенных «светофором» в красный цвет
Рекомендация: раз заплатил - скорее всего ничего не будет. Но второй раз и более - это уже будет расценено как намеренное действие. Со всеми вытекающими последствиями.
6. Платежи за аренду объектов недвижимости или их покупку
Рекомендация: следите за наличием договора аренды, передаточного акта, правоустанавливающих документов и рыночной ценой объекта.
7. Не характерные для основного вида деятельности операции (фирма торгует памперсами по ОКВЭД, а платит за вагон дизельного топлива)
8. Возврат займа физлицу
Рекомендация: если займ пришёл от физлица из банка А в ваш банк В, то возвращайте из В в А.
Виды деятельности, которые в первую очередь попадают под контроль служб безопасности банков с точки зрения соблюдения антиотмывочного законодательства:
- Торговля сельскохозяйственными товарами.
- Торговля лесо и пиломатериалами.
- Торговля строительными материалами.
- Торговля зерном и маслами.
- Грузовые перевозки.
- Строительство.
- Торговля металлами, в т.ч. ломом и ювелирными изделиями.
- Предоставление персонала в аренду.
- Реклама и маркетинг в неприлично большом объёме.