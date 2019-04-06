Советы тем, кто создает компанию с двумя и более владельцами

Глядя на то, как возникают и длятся корпоративные споры, возникает желание дать пару советов тем, кто готовится к созданию юридического лица с двумя и более владельцами:

1. Найдите хорошего юриста, который в случае спора будет защищать ваши интересы или нападать на того, кто осмелился ущемить ваши права владельца.

Найдите того, кто не просто сидит с «Паркером» в «Бриони» рядом с вами и тычет пальцем в АПК, а кто будет реально стоять грудью за вас, биться до победного с огнём в глазах и опытом за спиной.

Кстати, мне и моим партнерам и клиентам повезло — у нас такой есть.

2. Не надо создавать бизнес 50 на 50.

Не бывает так, что оба владельца вкладываются ровно пополам.

Всегда кто-то паровоз, а кто-то вагончик.

И бывает ещё и так, что кто-то просто подносит патроны, а вы его в совладельцы. Оцените реальный вклад этого человека. Не возглашайте на него никаких надежд. Надежда — плохой попутчик в бизнесе. Будьте трезвее и циничнее в выборе партнёра и определении объема его вклада в будущую прибыль.

Представьте, что вы жену выбираете, и условием вступления в брак будет невозможность развестись или за очень дорого, дороже, чем вы можете заплатить.

И еще про конфликты и команду

Если в компании между владельцами или сотрудниками нет конфликтов, то хорошо это или плохо?

О чем говорит отсутствие конфликтов, битья горшков, размахивания руками?

Не о том ли, что один держит и копит в себе, а второй где-то на стороне выпускает пар?

Жизнь в офисе без конфликтов не может быть.

Если есть люди , то есть отношения.

Если есть отношения, то всегда есть кто-то, кто впереди паровоза, а есть тот, кто позади, и ему это не нравится.

Невозможна жизнь без претензий другу другу, без указания на ошибки, без обид, сожалений и извинений.

Либо это будут люди, постигшие дзен и их ничто не трогает, они все переживания трансформируют и никого (даже себя) ни в чем не обвиняют. Все, что происходит — происходит для того чтобы ...

Вы видели таких в мегаполисах?

Тогда что делать? Входить в конфликт.

Так образуется команда и на ее силе компания двигается вперёд.