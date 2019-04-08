Неработающие pos-терминалы как индикатор происходящего

Кто-ворчал недавно по поводу того, что не может быть , что рестораны не принимают карты к оплате.

Об этом недавно был пост Михаила Жуховицкого на «Клерке».

Сижу в Якитории.

Жду заказ с собой.

Барышня вежливо предупредила, что сегодня оплата только наличными, взглядом указывая на банкомат.

«Неработающие» терминалы по приему оплаты картами отображает весьма печальную картину в экономике:

1) таким нехитрым образом рестораны и кафе контролируют выход за лимит применения УСН.

Приближаясь к среднемесячному лимиту выручки, менеджеры ресторана испытывают судьбу: тихо клиент среагирует или достанет шашку. Потворствует он уходу от налогов или начнёт буянить и рассказывать о важности клиентоориентированности и будет настаивать на приеме безнала.

2) дневная наличная выручка может быть продана аффилированным лицам за дорого или не очень.

Плата за живые бумажки в размере от 6 до 18% — существенная прибавка к убыточному бизнесу рестораторов.

3) в конце месяца и в самом начале надо выдавать зарплату. Если она будет официальной , то порция суши будет стоить не 600 рублей, а 2600.

И тогда ...