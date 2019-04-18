Сколько налогов и взносов заплатит компания, заключив договор ГПХ

Предположим, вы заключили с физическим лицом договор гражданско-правового характера (ГПХ).

Налоги и взносы надо платить?

Да, надо.

Но есть нюансы.

Для начала короткая справка. Договор ГПХ – это договор гражданско-правового характера, по которому физическое лицо выполняет для организации или ИП какие-то работы или оказывает какие-то услуги, а эта организация или ИП выплачивает за оказанные услуги (выполненные) работы) вознаграждение. (не путайте договор с физлицом, имеющим статус ИП).

С такого дохода организация или ИП удержит НДФЛ. Ведь именно она (или он, т.е. ИП) является источником выплаты дохода физику и она будет являться агентом по перечислению дохода (п. 1, 2, 4, 6 ст. 226 НК РФ, Письма Минфина от 26.05.2014 № 03-04-06/24982, от 09.03.2016 № 03-04-05/12891).

Помимо этого по многим договорам ГПХ надо начислить и уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (п.1 ст.420 НК РФ).

К таким договорам относят договоры оказания услуг, выполнения работ, подряда, авторского заказа.

Однако по договорам ГПХ, предметом которых является переход права собственности или иных вещных прав на имущество, передача имущества в пользование, страховые взносы не начисляются (п. 4 ст. 420 НК РФ): договоры купли-продажи, займа, аренды.

По общему правилу, вознаграждения, выплачиваемые в рамках любых договоров ГПХ, не облагаются взносами на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ).

И взносы на травматизм по этим договорам тоже не начисляются.

Однако это надо делать, если в договоре напрямую указана обязанность заказчика на это (п. 1 ст. 20.1 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Если исполнитель по договору ГПХ получает компенсации, возмещающие какие-либо расходы, связанные с выполнением им работ, оказанием услуг (расходы на материалы, инструменты, сырье и проч.), то с этих сумм взносы в фонды не начисляются и не уплачиваются (пп.2 п.1 ст.422 НК РФ, пп.2 п.1 ст.20.2 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Однако такие расходы надо подтверждать документально и относиться надо к этому вопросу с ответственностью.

Рассмотрим пример:

Компания заключила с физлицом-резидентом РФ договор на выполнение работ по побелке стен в офисе.

Сумма вознаграждения по договору составила 100 000 рублей.

Работа должна быть выполнена 17 апреля 2019 года, а оплата должна быть произведена не позднее 18 апреля 2019 года.

Тогда компания:

1) начислит страховые взносы на ОПС в размере 22%, т.е. 22 000 рублей, страховые взносы на ОМС, это 5 100 рублей, итого 27 100 рублей и оплатит их в срок до 15 мая 2019 года,

2) начислит НДФЛ в размере 13% , т.е. 13 000 , удержит его не позднее 19 апреля 2019 года и перечислит физлицу вознаграждение в размере 87 000 рублей.

ИТОГО, чтобы выплатить физлицу 87 000 рублей, компания перечислит в бюджет 22 000 + 5 100 + 13 000 = 40 100 рублей.