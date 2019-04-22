Еще раз о важном. 15 способов избежать блокировки счета банком

Снова возвращаюсь к этой теме.

Во-первых, потому что актуально.

Во-вторых, потому что возникают нюансы и их надо учитывать.

1. Предоставляйте в банк все имеющиеся у вас документы по всем запросам, которые приходят через онлайн-клиент. Делайте это строго в указанный в требовании срок. Документы и информацию собирайте тщательно. Сопроводительные письма пишите красиво, не скупитесь на прилагательные, описывающие ваш бизнес.

Хотя это не панацея.

2. Платите налоги в том банке, куда приходят деньги от клиентов. Налоговых платежей должно быть хотя бы 1.5% от суммы прихода на счет.

В некоторых случаях уместно при применении УСН платить авансы ежемесячно. Бред, конечно, но так банки выполняют методические рекомендации Минфина.

И не надо платить ровно 1,5%!

Бюджет бюджетом, но точное следование пусть и бредовым рекомендациям ЦБ ещё никого до счастья не довело.

3. Пользуйтесь корпоративной картой для оплаты бизнес-операций.

Уберите из этого процесса личные карты физлица.

Только помните , что не все расходы одинаково полезны.

Если применяете спецрежим и по роду деятельности у вас должны быть платежи за товар , материалы и подрядчикам, но вы этого не делаете (покупаете товар за наличные), то уплата всех налогов вовремя не спасёт.

4. Дружите с банкирами. Вас должен знать либо управляющий подразделением банка, либо у вас должен быть свой менеджер.

Ну или хотя бы общайтесь в чате онлайн-банка: задавание вопросы, прочите что-то уточнить. Притвориться шлангом - дело хорошее, но игра в молчуна не добавит плюсов в вашу карму.

5. Приглашайте банкиров в гости. Посмотреть какой у вас офис, рассказать о своем бизнесе.

Тоже бред и не всегда возможно, но если можете, то устройте день открытых дверей.

6. Размещайте овернайты/депозиты в своем банке.

Не столько ради заработка , сколько для того, чтобы получить плюс в карму от банка.

В некоторых банках алгоритмы отслеживания сомнительных операций не учитывают движения денег по депозитным счетам и снятия денег с депозитов без каких-либо процентов и запросов.

Названия не скажу, ибо это мой исследовательский опыт , результаты которого продаю на платных консультациях.

7. Получите в своем банке самую "крутую" пластиковую карту (золотую, платиновую, бронзовую, дважды VIP - то есть любую из разряда премиум).

Покажите что вы не просто пользователь счета. Вы - крутой предприниматель.

8. Снимайте с корпоративной карты не более 65% от оборота по счету.

Всегда оставляйте деньги на счетах.

Знаю, что в торговле это смерти подобно. Но не все торгуют.

9. Поаккуратнее с взаимозависимыми лицами.

И следите за цветом подрядчиков и поставщиков, которым платите. Не все контрагенты одинаково полезны для вашего досье.

10. Не допускайте транзитных операций. Делайте бизнес более последовательным и постоянным в части прихода и ухода денег. Конечно,не для всех видов деятельности подходит. Но тогда будьте готовы обьяснить банку почему то густо, то пусто.

11. В назначении платежа указывайте максимально возможную информацию: за что, по какому счету, от какого числа, по какому доп.соглашению, по акту сверки, НДС есть или нет.

Пишите подробно назначение платежа. Тыкайте в клавиатуру больше.

Это поможет избежать лишних вопросов от комплаенс.

12. Не меняйте часто адрес компании. Не надо бегать между налоговыми инспекциями даже внутри одного региона.

13. Не спорьте с банкирами. Делайте что они говорят.

В пределах закона и разумного.

А если кажется бредом что говорят - уходите сами, не дожидаясь блокировки по 115-ФЗ.

14. Оплачивайте с расчетного счета услуги/работы/ТМЦ, которые будут свидетельствовать о том, что фирма реально действующая, а не "однодневка": канцтовары, вода, интернет, телефония, услуги бухгалтера, юриста, аренда офиса, сервера, обновление ПО и проч.

15. Платите зарплату и налоги и взносы с нее.

Если нет сотрудников и вы - единственный участник компании (относится к ООО), то выплачивайте дивиденды себе любимому. Это можно делать раз в год, раз в полгода или раз в квартал.

Этим можно объяснить отсутствие зарплаты даже у руководителя компании.