Еще раз о важном. 15 способов избежать блокировки счета банком

Снова возвращаюсь к этой теме.
Во-первых, потому что актуально.
Во-вторых, потому что возникают нюансы и их надо учитывать.
1. Предоставляйте в банк все имеющиеся у вас документы по всем запросам, которые приходят через онлайн-клиент. Делайте это строго в указанный в требовании срок. Документы и информацию собирайте тщательно. Сопроводительные письма пишите красиво, не скупитесь на прилагательные, описывающие ваш бизнес.
Хотя это не панацея.
2. Платите налоги в том банке, куда приходят деньги от клиентов. Налоговых платежей должно быть хотя бы 1.5% от суммы прихода на счет.
В некоторых случаях уместно при применении УСН платить авансы ежемесячно. Бред, конечно, но так банки выполняют методические рекомендации Минфина.
И не надо платить ровно 1,5%!
Бюджет бюджетом, но точное следование пусть и бредовым рекомендациям ЦБ ещё никого до счастья не довело.
3. Пользуйтесь корпоративной картой для оплаты бизнес-операций.
Уберите из этого процесса личные карты физлица.
Только помните , что не все расходы одинаково полезны.
Если применяете спецрежим и по роду деятельности у вас должны быть платежи за товар , материалы и подрядчикам, но вы этого не делаете (покупаете товар за наличные), то уплата всех налогов вовремя не спасёт.
4. Дружите с банкирами. Вас должен знать либо управляющий подразделением банка, либо у вас должен быть свой менеджер.
Ну или хотя бы общайтесь в чате онлайн-банка: задавание вопросы, прочите что-то уточнить. Притвориться шлангом - дело хорошее, но игра в молчуна не добавит плюсов в вашу карму.
5. Приглашайте банкиров в гости. Посмотреть какой у вас офис, рассказать о своем бизнесе.
Тоже бред и не всегда возможно, но если можете, то устройте день открытых дверей.
6. Размещайте овернайты/депозиты в своем банке.
Не столько ради заработка , сколько для того, чтобы получить плюс в карму от банка.
В некоторых банках алгоритмы отслеживания сомнительных операций не учитывают движения денег по депозитным счетам и снятия денег с депозитов без каких-либо процентов и запросов.
Названия не скажу, ибо это мой исследовательский опыт , результаты которого продаю на платных консультациях.
7. Получите в своем банке самую "крутую" пластиковую карту (золотую, платиновую, бронзовую, дважды VIP - то есть любую из разряда премиум).
Покажите что вы не просто пользователь счета. Вы - крутой предприниматель.
8. Снимайте с корпоративной карты не более 65% от оборота по счету.
Всегда оставляйте деньги на счетах.
Знаю, что в торговле это смерти подобно. Но не все торгуют.
9. Поаккуратнее с взаимозависимыми лицами.
И следите за цветом подрядчиков и поставщиков, которым платите. Не все контрагенты одинаково полезны для вашего досье.
10. Не допускайте транзитных операций. Делайте бизнес более последовательным и постоянным в части прихода и ухода денег. Конечно,не для всех видов деятельности подходит. Но тогда будьте готовы обьяснить банку почему то густо, то пусто.
11. В назначении платежа указывайте максимально возможную информацию: за что, по какому счету, от какого числа, по какому доп.соглашению, по акту сверки, НДС есть или нет.
Пишите подробно назначение платежа. Тыкайте в клавиатуру больше.
Это поможет избежать лишних вопросов от комплаенс.
12. Не меняйте часто адрес компании. Не надо бегать между налоговыми инспекциями даже внутри одного региона.
13. Не спорьте с банкирами. Делайте что они говорят.
В пределах закона и разумного.
А если кажется бредом что говорят - уходите сами, не дожидаясь блокировки по 115-ФЗ.
14. Оплачивайте с расчетного счета услуги/работы/ТМЦ, которые будут свидетельствовать о том, что фирма реально действующая, а не "однодневка": канцтовары, вода, интернет, телефония, услуги бухгалтера, юриста, аренда офиса, сервера, обновление ПО и проч.
15. Платите зарплату и налоги и взносы с нее.
Если нет сотрудников и вы - единственный участник компании (относится к ООО), то выплачивайте дивиденды себе любимому. Это можно делать раз в год, раз в полгода или раз в квартал.
Этим можно объяснить отсутствие зарплаты даже у руководителя компании.