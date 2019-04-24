Новое мошенничество против компаний на ОСНО

На заметку руководителям и владельцам компаний.
Все чаще встречаю рассказы о мошеннических действиях со стороны неустановленных лиц в отношении компаний, применяющих общую систему налогообложения.
Ситуация типичная: бухгалтер заходит в электронный сервис по сдаче отчетности, наблюдает в списке отчетов уточненную декларацию по НДС с завышенными в несколько раз оборотами и суммой налога.
В книгах покупок и продаж, являющихся приложением к декларации, аналогичная ситуация, конечно же.
Бухгалтер начинает разбираться в ситуации и вырисовывается следующая картина:
1. За несколько дней до этого через другого оператора связи была сделана дополнительная ЭЦП.
2. Этой ЭЦП была подписана уточненная декларация с завышенными оборотами.
Что происходит и как не попасть в похожую ситуацию?
Такими махинациями занимаются либо кто-то в цепочке контрагентов, либо кто-то в этой цепи под прикрытием налогового органа.
Бывает такое, что сама налоговая инспекция «забавляется» таким образом и целью этой забавы является «прикрытие» своих хвостов по работе с налогоплательщиками, которые отстаивают свои права.
В общем, выполняют план по поиску разрывов в цепи НДС и перекладывают ответственность на крайнего, то есть на того, с кого можно получить недоимку.
Жестко, не правда ли?
Чего добиваются схематозники такими действиями?
«Перевешивается» НДС с «плохого» поставщика на хорошего.
Если реальный поставщик не разглядел уточненную декларацию, поданную посторонними лицами, то в карточке взаиморасчетов с бюджетом внезапно может нарисоваться кругленькая сумма долга в бюджет по самому бюджетообразующему налогу.
Далее инкассо, неснижаемые остатки и прочие радости, которые заканчиваются длительными разборками с налоговым органом.
Если не быть внимательным, то можно оказаться без кругленькой суммы на своем счете.
А если действует организованная группа и вы проворонили эту тему, то кто-то из ваших поставщиков может помимо этого подарка приложить вам иск в Арбитражный суд с требованием погасить долг за поставку. Это, конечно, уже высший пилотаж и для того, чтобы эта схема против вас заработала, надо чтобы вы стали ну очень лакомым кусочком для мошенников и их подельников из ИФНС.
Как избежать такого сюрприза?
1. Следите за тем, какие отчеты в списке сданных в используемой вами системе безбумажной сдачи отчетности.
2. Ежеквартально запрашивайте сверку по налогам и сборам в ИФНС по месту постановки на учет, анализируйте цифры, которые там указаны.
3. Следите за тем, кому платите и с кем из поставщиков работаете. Разработайте систему контроля и проверки сведений, предоставляемых поставщиками товаров, работ и услуг, составляйте свои рейтинги поставщиков, применяйте различные договорные инструменты при оформлении сделок.
4. Если вы попали в такую ситуацию, то бегом сдавайте уточненную декларацию, аннулируйте подпись, выданную в другом удостоверяющем центре.
5. Посматривайте в ЕГРЮЛ. На сайте налогового ведомства можно просматривать актуальную выписку, то есть с запросом в ИФНС бегать каждый раз не надо. Достаточно пару раз в квартал следить за ситуацией в ЕГРЮЛ на сайте.