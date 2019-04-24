Новое мошенничество против компаний на ОСНО

На заметку руководителям и владельцам компаний.

Все чаще встречаю рассказы о мошеннических действиях со стороны неустановленных лиц в отношении компаний, применяющих общую систему налогообложения.

Ситуация типичная: бухгалтер заходит в электронный сервис по сдаче отчетности, наблюдает в списке отчетов уточненную декларацию по НДС с завышенными в несколько раз оборотами и суммой налога.

В книгах покупок и продаж, являющихся приложением к декларации, аналогичная ситуация, конечно же.

Бухгалтер начинает разбираться в ситуации и вырисовывается следующая картина: 1. За несколько дней до этого через другого оператора связи была сделана дополнительная ЭЦП. 2. Этой ЭЦП была подписана уточненная декларация с завышенными оборотами.

Что происходит и как не попасть в похожую ситуацию?

Такими махинациями занимаются либо кто-то в цепочке контрагентов, либо кто-то в этой цепи под прикрытием налогового органа.

Бывает такое, что сама налоговая инспекция «забавляется» таким образом и целью этой забавы является «прикрытие» своих хвостов по работе с налогоплательщиками, которые отстаивают свои права.

В общем, выполняют план по поиску разрывов в цепи НДС и перекладывают ответственность на крайнего, то есть на того, с кого можно получить недоимку.

Жестко, не правда ли?

Чего добиваются схематозники такими действиями?

«Перевешивается» НДС с «плохого» поставщика на хорошего.

Если реальный поставщик не разглядел уточненную декларацию, поданную посторонними лицами, то в карточке взаиморасчетов с бюджетом внезапно может нарисоваться кругленькая сумма долга в бюджет по самому бюджетообразующему налогу.

Далее инкассо, неснижаемые остатки и прочие радости, которые заканчиваются длительными разборками с налоговым органом.

Если не быть внимательным, то можно оказаться без кругленькой суммы на своем счете.

А если действует организованная группа и вы проворонили эту тему, то кто-то из ваших поставщиков может помимо этого подарка приложить вам иск в Арбитражный суд с требованием погасить долг за поставку. Это, конечно, уже высший пилотаж и для того, чтобы эта схема против вас заработала, надо чтобы вы стали ну очень лакомым кусочком для мошенников и их подельников из ИФНС.

Как избежать такого сюрприза?

1. Следите за тем, какие отчеты в списке сданных в используемой вами системе безбумажной сдачи отчетности.

2. Ежеквартально запрашивайте сверку по налогам и сборам в ИФНС по месту постановки на учет, анализируйте цифры, которые там указаны.

3. Следите за тем, кому платите и с кем из поставщиков работаете. Разработайте систему контроля и проверки сведений, предоставляемых поставщиками товаров, работ и услуг, составляйте свои рейтинги поставщиков, применяйте различные договорные инструменты при оформлении сделок.

4. Если вы попали в такую ситуацию, то бегом сдавайте уточненную декларацию, аннулируйте подпись, выданную в другом удостоверяющем центре.

5. Посматривайте в ЕГРЮЛ. На сайте налогового ведомства можно просматривать актуальную выписку, то есть с запросом в ИФНС бегать каждый раз не надо. Достаточно пару раз в квартал следить за ситуацией в ЕГРЮЛ на сайте.