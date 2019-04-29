Легальной компании отказывают в трех банках. Достало!

Злюсь. Очень злюсь. Уже даже капусту не хочу уехать сажать. Ничего не хочу.

Когда и кто этот беспредел прервёт?!?

Пару недель назад приехал предприниматель. Говорит: третий банк меняю, не пойму что делаю не так.

Налила воды, успокоила.

Начал отвечать на вопросы.

Выясняется: строительный бизнес (отделочные работы для магазинов крупной розничной сети).

Прошёл конкурс, отбор, согласование. Полгода этим занимался.

Добился.

Заключил контракт.

Начал работать.

Поскольку заказчик платит по факту, мой гость вложил свои деньги.

И понеслась ...

Сначала известный иностранный банк отказал в обслуживании: деньги приходили как заём со счёта физика, а ушли на его счёт в другом банке.

Оказалось, что алгоритмам этого банка не понравилась такая конструкция.

Счёт проработал 2 недели. А клиент не знал.

А с чего ему об этом знать?!?

Потом зелёный банк, тоже входящий в 11 системно значимых, взбрыкнул по тому же основанию.

Счёт проработал месяц.

Предприниматель пошёл в третий банк. Через 2 недели ситуация повторилась.

В четвёртом банке пока никаких операций не было, но в день, когда мой гость пришёл ко мне, мы сразу же позвонили моему знакомому управляющему одного из отделений и сделали дорожную карту. Полегчало.

Но ненадолго.

В зелёный банк пришли деньги.

И банк начал капризничать: налоги проведём, этому поставщику проведём , но дайте договор, счёт-фактуру, КС, приведите директора поставщика, а вот это не проведём. — Почему? — Не нравится нам ваш поставщик. — Чем? — Жёлтый он. — Ну и что? — Не пропустим. — Но он в ЕГРЮЛ зарегистрирован! — Ну и что? У нас он жёлтый.

Предприниматель мечется меж трёх банков, ибо везде есть деньги, но платить можно только налоги и зарплату.

А если перегнать деньги с одного счёта на другой, то только при условии, что одновременно счёт будет закрыт.

А если закрыт, то принимающий банк сразу ставит блок.

И этот цирк с конями происходит только потому что фирма:

1) осуществляет высокорисковый по мнению ЦБ вид бизнеса — строительно-монтажные работы,

2) деньги на бизнес взяты из кармана его владельца.

Остановите землю.

Я сойду.

Это уже переходит все рамки.

Смотрю на этого предпринимателя и кулаки сжимаются.

От бессилия.

А они — предприниматели — приходят ко мне за поддержкой, за советом, за силами.

И смотрят с надеждой.

Чтобы понять что происходит.

Ничего не хочу.

Задолбало всё.