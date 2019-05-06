Пошаговая инструкция выдачи наличных под отчет

1. Работник предоставляет в бухгалтерию завизированное руководителем заявление на выдачу денежных средств с указанием даты, данных о суммах, сроке возврата средств.

2. Перед тем, как выдать средства, бухгалтер сверяет данные расчетов с работником, который принес заявление. Если у работника имеется непогашенная задолженность по ранее выданным средствам, то новую сумму выдавать не стоит.

3. В срок до 3 рабочих дней после даты, обозначенной руководителем в заявлении, работник обязан предоставить авансовый отчет с приложенными к нему корректно заполненными первичными документами, а неизрасходованные средства вернуть в кассу компании.

4. В срок, установленный локальным актами компании, сотрудники бухгалтерии проверяют правильность заполнения авансового отчета и соответствия приложенной к нему первичной документации.

Важно: правило лимита в размере 100 тыс. рублей на выдачу под отчет не распространяется, т.е. работнику можно выдавать любую сумму под отчет.

Однако если сотрудник рассчитается наличными с контрагентом от имени компании, то платеж наличными по одному договору не может превышать 100 тыс. рублей.