Как статус ИП используется в обналичивании

Для тех, кто еще не в теме: обналичивание – это перевод денежных средств из состояния безнала (на расчетном и других счета) в наличные. Целью такой операции является сокрытие доходов от налогообложения. Сам ИП в этой схеме является инструментом. А цели достигает то лицо, которое платит на это ИП.

Возможность вывода в наличные через ИП возможна лишь потому, что в отличие от юридических лиц средства ИП после уплаты налогов являются собственностью самого физического лица, ограничений на снятие наличных нет, отчитываться о снятии не нужно, разницы между средствами, полученными от предпринимательской деятельности и средствами, полученными от иных источников дохода физлица, нет.

Налоговым органам и правоохранителям известны основные методы обналичивания через ИП:

1) создание фиктивного оборота с использованием нескольких банков,

2) создание мнимых ИП, которые в реальности никаким бизнесом не занимаются,

3) обналичивание через терминалы по приему наличных,

4) вывод средств на карты физлиц без уплаты налогов.

Схема прохождения денег проста: компания, которой нужны личные, регистрирует на друга/брата/знакомого ИП, заключает фиктивный договор, перечисляет средства на расчетный счет ИП, снимает средства через терминалы, банкоматы, путем вывода наличных на карты физлиц.

Уязвимым в этой схеме местом является то, что ИП не имеет ни физических, ни трудовых, ни производственных ресурсов для выполнения работ/оказания услуг, которые поименованы в договоре. На том и колется плательщик на комиссии по обелению налоговой базы. А на этих комиссиях теперь частенько присутствуют люди в погонах. И приятного в этом мало.

Поэтому если вы используете в схеме бизнеса ИП, то пишите истории, максимально похожие на правду.

И если рисуете документы, то рисуйте качественно. Да так, чтобы ИП не включил «заднюю» если ему пальчики дверью прищемят.