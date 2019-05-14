Методы вывода денежных средств из компании

Коротко о главном.

Предприниматели часто сталкиваются с проблемой: как получить быстро наличные денежные средства, находящиеся на расчетных счетах компании с минимальными рисками, в т.ч. налоговыми?

Для чего эти деньги нужны мы сейчас обсуждать не будем. Вариантов много, каждый сам решает зачем ему наличные.

1.Заемные средства (выдача или перевод на карту руководителю и/или собственнику компании).

При осуществлении этой операции необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1) может ли быть займ беспроцентным и в каких случаях не возникнет материальной выгоды с экономии на процентах,

2) операция по выдаче займа является возвратной, т.е. рано или поздно полученные руководителем/учредителем деньги необходимо вернуть либо обратить в доход со всеми вытекающими НДФЛ и стразовыми взносами,

3) займ обязательно должен быть оформлен письменно и при оформлении необходимо учесть такие моменты, как заинтересованность в сделке и крупная ли это сделка для компании,

4) если займ беспроцентный, то это напрямую должно быть указано в договоре.

2.Выдача под отчет.

Денежные средства под отчет могут быть выданы только сотруднику компании и на определенный срок. Об использовании выданных денежных средствах сотрудник должен отчитаться. Если денежные средства потрачены не на нужды компании или за них не поступил отчет, то на сумму выданных наличных надо начислить и уплатить в бюджет НДФЛ 13% и страховые взносы по полной программе.

3. Дивиденды

Дивиденды можно выплатить владельцу компании только в том случае, если у компании за истекший отчетный период имеется прибыль, подлежащая распределению среди участников компании. Ответить на вопрос есть или нет прибыль может только бухгалтерский баланс с приложениями к нему. Если у компании есть прибыль и сумма чистых активов позволяет выплачивать дивиденды, то для их получения компания должна провести общее собрание участников общества и принять решение о распределении дивидендов. Особо надо обратить внимание на раздел устава, который посвящен срокам распределения прибыли: ежеквартально, раз в полгода или 1 раз в год. Решение о выплате дивидендов оформляется письменно и только решением общего собрания участников компании.