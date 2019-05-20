Патент и сдача жилья в аренду: есть ли смысл

Вопрос: эффективно ли применение патентной системы налогообложения при сдаче жилья в аренду? В каких случаях?

Ответ: суть патентной системы в том, что ИП оплачивает налог с потенциального дохода, размер которого определяется федеральным и местными законами.

Ставка налога составляет 6%.

Размер того самого потенциального дохода определяется площадью и локацией.

По общему правилу патент оплачивается в 2 этапа: 1/3 в момент получения и 2/3 до конца налогового периода.

Срок действия патента от 1 до 12 месяцев. Декларировать доходы не требуется, однако необходимо вести книгу учета доходов, которые за год не могут превысить 60 млн. руб.

Однако ИП не освобождается от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование.

В каждом федеральном округе и районе стоимость патента разная.

Важно помнить о том, что страховые взносы, которые ИП, применяя ПСН платит за себя, не уменьшают стоимость патента, поэтому в некоторых случаях проще 1 раз в год сдать декларацию по УСН 6%, чем оплачивать и патент, и страховые взносы.

Пример: ИП планирует сдать в аренду свою однокомнатную квартиру за 40 000 рублей, место нахождения объекта – Москва.

Размер потенциального дохода от сдачи квартиры в аренду при применении предпринимателем ПСН составляет 450 000 рублей, стоимость патента – 27 000 руб. в год.

Страховые взносы – 36 238 руб. по сроку до 31 декабря 2019 года и 1 500 руб по сроку до 1 июля 2019 года.

Итого налоговая нагрузка составит 27 000 + 36 238 + 1 500 = 64 738 руб.

При применении УСН 6% предприниматель заплатит 36 238 руб по сроку до 31 декабря, 1 800 рублей (если оплатит этот налог тоже до 31 декабря 2019 года) , а (40 000 * 12 * 6%) = 28 800 – 36 238 – 1 800 = - 9 238 руб. будет переплатой, но в рамках календарного года. Зачесть ее в счет уплаты налога за 2020 год нельзя.

То есть при ПСН предприниматель заплатит в бюджет 64 738 руб., а при применении УСН - 38 038 руб.