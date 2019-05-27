Невеселое про предпринимателей: когда опускаются руки

Что сказать?

Опускаются руки от бестолковости и жестокости системы, где:

1) за 5 копеек неизвестно откуда всплывшего долга могут лишить возможности получать пассивный доход или получить долгожданный кредит,

2) где под видом борьбы с терроризмом кто-то получает космические комиссии за перевод средств со счёта на счёт, а потом рассказывает тебе, что это вынужденная мера и так велит делать мегарегулятор,

3) где чтобы фирму зарегистрировать по реальному адресу надо дать взятку в налоговую инспекцию, а потом поставить караульного на почте, чтобы ловить каждое письмо, пришедшее из ИФНС,

4) где негласный запрет на регистрацию юрлица иногородним,

5) где твоя фирма может попасть в чёрный, серый, жёлтый список и тебе никто не скажет «почему» и тогда не быть тебе участником в тендерах и конкурсах, хотя и там кругом взятки и откаты,

6) где 115-ФЗ стал уже страшнее ОБЭП и выездной проверки,

7) где угрожают выездной проверкой если будешь платить меньше чем ... ,

8) где ты должен ответить или отправить бумажку не позднее чем, иначе штраф будет соизмеримым с доходом за месяц, а если в ФНС сбой ПО, то это норма,

9) где если не платишь налогов больше чем 1,5%, то счёт заблокируют,

10) где банк всегда прав и он на коне, а тебе лишь на время позволяют пользоваться твоими же деньгами,

11) где валютный контроль таков, что тебе не бизнес развивать, а сидеть на телефоне с сотрудником банка 24/7, иначе оштрафуют на 100% суммы сделки,

12) где ты отвечаешь за действия своих поставщиков и тебя за них окрасят в жёлтый цвет, вызовут на ковёр, день постоишь в очереди, потом мымра с фиолетовыми волосами и всеми бриллиантами Санлайт будет тебя жизни учить, а за спиной, сложив руки на мясистой груди, будут стоять для полицейских в штатском, а ты потом ******* дерьмом придёшь домой и будешь рассказывать жене о том, как прекрасно прошёл день.

Жить и действовать в таком беспределе крайне сложно.

Иногда опускаются руки.

У кое-кого наоборот руки чешутся что-то сделать, из-за чего потом попадёт под жернова без права на помилование.

НДС, соцналоги, откаты, налог на прибыль, штрафы за пук и сих, разрешения, уведомления, ПН, СЭС, РФМ, ФМС, ГИТ, Прокуратура, ОБЭП и прочие органы, призванные помогать, нависают как коршуны и ждут момента, когда ты , Предприниматель, оступишься.

А ты все равно делаешь своё дело, Предприниматель.

Ибо не ждёшь пенсии, не ждёшь пособия, не ждёшь помощи.

Ты помогаешь собе сам и создаёшь чуть-чуть рабочих мест, чтобы у 5-10 человек, хотящих как ты, но боящихся, стали причастными к твоему успеху.

С Днём Предпринимателя, коллеги!