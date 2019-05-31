Гражданин, здание и НДС

Один гражданин приобрел в собственность нежилое помещение и сдал его в аренду юридическому лицу.

Полагая, что ради такой операции регистрироваться в качестве ИП не надо, гражданин обратился в суд за защитой своих прав, когда инспекторы ФНС начислили ему НДС к уплате.

Казалось бы: причем тут НДС, если физическое лицо владеет имуществом, которое сдает в аренду юридическому лицу? Арендатор, являясь налоговым агентом, перечисляет с дохода физического лица НДФЛ в установленном размере.

Суд решил, что:

1. Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

В силу требований п. 1 ст. 23 ГК РФ у физического лица при осуществлении предпринимательской деятельности возникает обязанность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований выше упомянутой статьи, не вправе ссылаться в отношении заключённых им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем.

2. Законодатель связывает необходимость регистрации физического лица в качестве ИП с осуществлением им предпринимательской деятельности, указанной в пункте 1 статьи 2 ГК РФ, о наличии которой в действиях гражданина могут свидетельствовать, в частности, приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации.

3. П. 2 ст. 11, ст.143, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК установлена обязанность по исчислению и уплате НДС в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не зарегистрированных в качестве ИП, но осуществляющих предпринимательскую деятельность.

4. Договор аренды содержит условия о сроках, изменении или расторжении договора, санкциях за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, то есть в них учтены возможные риски, подлежащие учёту при осуществлении предпринимательской деятельности.

5. Физическое лицо сдавало принадлежащее ему на праве собственности нежилое административное здание юридическому лицу для использования в производственной деятельности арендатора, целью сдачи помещений в аренду было систематическое получение прибыли, следовательно, владелец помещения являлся плательщиком НДС, в связи с неуплатой которого законно привлечён к ответственности за совершение налогового правонарушения.

6. Утверждение физического лица о том, что сдача имущества в аренду имела целью минимизацию издержек, связанных с владением нежилым помещением, не опровергают выводов налогового органа о том, что полученный доход от сдачи имущества в аренду непосредственно связан с предпринимательской деятельностью.

Вывод: перед тем, как сдавать в аренду нежилое помещение, зарегистрируйтесь в статусе индивидуального предпринимателя. Иначе вы не только будете платить налог по ставке 13% (а можно было бы обойтись 6%), но и при особом упорстве фискалов есть шанс получить требование об уплате НДС.

Налоговая инспекция может счесть такой вид дохода предпринимательской деятельностью, а поскольку фактически предприниматель не подал уведомление о переходе на спецрежим, он должен применять общую систему налогообложения со всеми вытекающими налоговыми последствиями.

Ну и главное: любой вид деятельности, связанный с получением дохода на постоянной основе лучше оформлять в статус ИП. Во всяком случае, делать это целесообразно до тех пор, пока законодатель не оформит такое понятие как самозанятость для отдельных видов деятельности.

Гайки закручивают.

То, что раньше можно было скрыть, просто не декларируя, сейчас лежит на поверхности. В ХХI веке живём, однако.

Берегите себя.

Берегите свое имущество.

[по материалам Определения СК по административным делам Верховного Суда РФ от 8 апреля 2015 г. № 59-КГ15-2]