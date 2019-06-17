Как фискалы делают вывод о том, что бизнес ведется одним субъектом предпринимательской деятельности

Вот вам список фактов, на основании которых фискалы делают вывод о том, что фактически бизнес ведется одним субъектом предпринимательской деятельности.

А в конце этого списка написала о том, что будет...

Компании осуществляют одинаковые виды деятельности. Компании расположены по одному адресу. У компаний единая бухгалтерская, юридическая, кадровая службы, где хранятся все трудовые книжки, бухгалтерские документы. У компаний единый управляющий состав - один ген.директор, один бухгалтер, один на всех инженер или фин.директор/коммерческий директор. Один на всех IP-адрес, с которого отправляются платежи и отчетность. Расчетные счета открыты в одном банке. Доверенные лица, главный бухгалтер, фин.директор - одни и те же лица во всех компаниях. Часть работников трудоустроены во всех компаниях одновременно, выполняют одинаковые трудовые функции. У компании одинаковые поставщики. Один склад на всех, один магазин на всех. Зарплата выдается в одном месте централизованно. Платежи, проводимые внутри группы компаний, не подтверждаются реальным выполнением работ/оказанием услуг/движением товаров.

Собственно, каждый из вас может продолжить сам этот список 😉

Теперь о том, что будет: Если все или большая часть признаков, указанных выше, будут выявлены в ходе проверки головной компании, применяющей общую систему налогообложения, то та компания, которая была создана в целях дробления бизнеса и оптимизации налогообложения через использование упрощенной (или иного спецсрежима) системы налогообложения, будет признана структурой, не имеющей под собой никакой деловой цели и ее выручка с расходами будут пересчитаны как будто эту деятельность осуществляла проверяемая компания (та, что на ОСН). Налоговики посчитают, что бизнес находится фактически в одних руках, никакого изменения в структуре хозяйственной деятельности компании после регистрации новой компании не произошло и вынесет решение о том, что компания, применяющая УСН, была создана только с одной целью - сэкономить. Сэкономить не на расходах, а на налогах.

Действительно, просматривая в ходе DDtax* схемы, используемые предпринимателями, мне порой кажется, что предприниматели живут в каком-то своем мире, в котором нет места для чтения Налогового кодекса, новостей из мира налогов, статей и комментариев специалистов.

Ощущение такое, что руководители не читают тематическую литературу, не общаются между собой, а их бухгалтеры только сводят дебет и кредит, не вмешиваясь и не интересуясь деятельностью компании, полагая, что такие схемы из 90-х будут жить вечно или именно их компании точно никогда не коснутся проблемы с налоговым органом.

И не говорите мне, что руководителю делать нечего кроме как сидеть и читать налоговый кодекс, гражданский кодекс, судебную практику.

Можно не читать.

Но тогда перед тем, как что-то делать, либо все же прочитать профильную литературу, либо найти того, что до него уже все давно прочитал и объяснит что к чему.

А лучше будет, если таких читателей и рассказчиков будет хотя бы два.

Чтобы сравнить.

А потом еще самому прочитать по ссылкам, которые эти читатели дадут в обоснование своей позиции.

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* - DDtax - мозговой штурм из 100 вопросов руководителю (собственнику компании), в ходе которого мы выявляем риски и возможности применяемой компанией (группой компаний) налоговой схемы. Результатом такой работы становится понимание то, насколько полно используются льготы по налогам, каковы риски дальнейшего применения текущей схемы и что делать, чтобы бизнес платил налоги и при этом радовал хозяев своей доходностью. Мы говорим о методических рекомендациях фискалов и соответствии налоговой нагрузки компании (группы компаний) их ожиданиям, о финансовой безопасности, о банках и их борьбе с отмыванием доходов, об инструментах, позволяющих сохранить и приумножить.