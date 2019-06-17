Наталья Горячая

Как фискалы делают вывод о том, что бизнес ведется одним субъектом предпринимательской деятельности

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Вот вам список фактов, на основании которых фискалы делают вывод о том, что фактически бизнес ведется одним субъектом предпринимательской деятельности.

А в конце этого списка написала о том, что будет...

  1. Компании осуществляют одинаковые виды деятельности.
  2. Компании расположены по одному адресу.
  3. У компаний единая бухгалтерская, юридическая, кадровая службы, где хранятся все трудовые книжки, бухгалтерские документы. 
  4. У компаний единый управляющий состав - один ген.директор, один бухгалтер, один на всех инженер или фин.директор/коммерческий директор.
  5. Один на всех IP-адрес, с которого отправляются платежи и отчетность.
  6. Расчетные счета открыты в одном банке. 
  7. Доверенные лица, главный бухгалтер, фин.директор - одни и те же лица во всех компаниях.
  8. Часть работников трудоустроены во всех компаниях одновременно, выполняют одинаковые трудовые функции. 
  9. У компании одинаковые поставщики.
  10. Один склад на всех, один магазин на всех.
  11. Зарплата выдается в одном месте централизованно.
  12. Платежи, проводимые внутри группы компаний, не подтверждаются реальным выполнением работ/оказанием услуг/движением товаров.

Собственно, каждый из вас может продолжить сам этот список 😉

Теперь о том, что будет:

Если все или большая часть признаков, указанных выше, будут выявлены в ходе проверки головной компании, применяющей общую систему налогообложения, то та компания, которая была создана в целях дробления бизнеса и оптимизации налогообложения через использование упрощенной (или иного спецсрежима) системы налогообложения, будет признана структурой, не имеющей под собой никакой деловой цели и ее выручка с расходами будут пересчитаны как будто эту деятельность осуществляла проверяемая компания (та, что на ОСН).

Налоговики посчитают, что бизнес находится фактически в одних руках, никакого изменения в структуре хозяйственной деятельности компании после регистрации новой компании не произошло и вынесет решение о том, что компания, применяющая УСН, была создана только с одной целью - сэкономить. Сэкономить не на расходах, а на налогах.

Действительно, просматривая в ходе DDtax* схемы, используемые предпринимателями, мне порой кажется, что предприниматели живут в каком-то своем мире, в котором нет места для чтения Налогового кодекса, новостей из мира налогов, статей и комментариев специалистов. 

Ощущение такое, что руководители не читают тематическую литературу, не общаются между собой, а их бухгалтеры только сводят дебет и кредит, не вмешиваясь и не интересуясь деятельностью компании, полагая, что такие схемы из 90-х будут жить вечно или именно их компании точно никогда не коснутся проблемы с налоговым органом.

И не говорите мне, что руководителю делать нечего кроме как сидеть и читать налоговый кодекс, гражданский кодекс, судебную практику. 

Можно не читать. 

Но тогда перед тем, как что-то делать, либо все же прочитать профильную литературу, либо найти того, что до него уже все давно прочитал и объяснит что к чему. 

А лучше будет, если таких читателей и рассказчиков будет хотя бы два. 

Чтобы сравнить. 

А потом еще самому прочитать по ссылкам, которые эти читатели дадут в обоснование своей позиции.

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* - DDtax - мозговой штурм из 100 вопросов руководителю (собственнику компании), в ходе которого мы выявляем риски и возможности применяемой компанией (группой компаний) налоговой схемы. Результатом такой работы становится понимание то, насколько полно используются льготы по налогам, каковы риски дальнейшего применения текущей схемы и что делать, чтобы бизнес платил налоги и при этом радовал хозяев своей доходностью. Мы говорим о методических рекомендациях фискалов и соответствии налоговой нагрузки компании (группы компаний) их ожиданиям, о финансовой безопасности, о банках и их борьбе с отмыванием доходов, об инструментах, позволяющих сохранить и приумножить.

дробление бизнеса
Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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