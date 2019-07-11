Клерк.Ру
Наталья Горячая

Простые способы экономии на налогах и взносах на УСН

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Четыре важных лайфхака.

1. Уменьшаем налог на страховые взносы, уплачиваемые "за себя" (фиксированные взносы).

Уменьшать можно всем на размер начисленных и уплаченных страховых взносов за сотрудников, а индивидуальным предпринимателям - еще и за себя. 

Схема подходит для тех, кто применяет УСН 6%. 

Фиксированные взносы уменьшают налог в полном объеме, а взносы, уплаченные за сотрудников - экономят до 50% налога.

2. Регистрируем компанию в том регионе, где действуют льготные ставки налога.

Региональные власти сами устанавливают пониженные ставки по УСН для отдельных видов деятельности.

3. Заключаем агентские договоры.

Если вы оказываете услуги, которые получаете у своих субподрядчиков, то на одной из сторон конструкции можно заключить агентский договор. Тогда выручка, поступающая на ваш счет, будет доходом не в полном объеме, а лишь в части вознаграждения, установленного таким договором.

4. Налоговые каникулы.

Регионы могут устанавливать налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих УСН или ПСН. Каникулы действуют 2 года. 

Ставка по налогу - 0%.

На обязанность уплачивать фиксированные взносы и взносы за сотрудников каникулы не распространяются.

УСН
Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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