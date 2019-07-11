Простые способы экономии на налогах и взносах на УСН

Четыре важных лайфхака.
1. Уменьшаем налог на страховые взносы, уплачиваемые "за себя" (фиксированные взносы).
Уменьшать можно всем на размер начисленных и уплаченных страховых взносов за сотрудников, а индивидуальным предпринимателям - еще и за себя.
Схема подходит для тех, кто применяет УСН 6%.
Фиксированные взносы уменьшают налог в полном объеме, а взносы, уплаченные за сотрудников - экономят до 50% налога.
2. Регистрируем компанию в том регионе, где действуют льготные ставки налога.
Региональные власти сами устанавливают пониженные ставки по УСН для отдельных видов деятельности.
3. Заключаем агентские договоры.
Если вы оказываете услуги, которые получаете у своих субподрядчиков, то на одной из сторон конструкции можно заключить агентский договор. Тогда выручка, поступающая на ваш счет, будет доходом не в полном объеме, а лишь в части вознаграждения, установленного таким договором.
4. Налоговые каникулы.
Регионы могут устанавливать налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих УСН или ПСН. Каникулы действуют 2 года.
Ставка по налогу - 0%.
На обязанность уплачивать фиксированные взносы и взносы за сотрудников каникулы не распространяются.