Простые способы экономии на налогах и взносах на УСН

Четыре важных лайфхака.

1. Уменьшаем налог на страховые взносы, уплачиваемые "за себя" (фиксированные взносы).

Уменьшать можно всем на размер начисленных и уплаченных страховых взносов за сотрудников, а индивидуальным предпринимателям - еще и за себя.

Схема подходит для тех, кто применяет УСН 6%.

Фиксированные взносы уменьшают налог в полном объеме, а взносы, уплаченные за сотрудников - экономят до 50% налога.

2. Регистрируем компанию в том регионе, где действуют льготные ставки налога.

Региональные власти сами устанавливают пониженные ставки по УСН для отдельных видов деятельности.

3. Заключаем агентские договоры.

Если вы оказываете услуги, которые получаете у своих субподрядчиков, то на одной из сторон конструкции можно заключить агентский договор. Тогда выручка, поступающая на ваш счет, будет доходом не в полном объеме, а лишь в части вознаграждения, установленного таким договором.

4. Налоговые каникулы.

Регионы могут устанавливать налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП, применяющих УСН или ПСН. Каникулы действуют 2 года.

Ставка по налогу - 0%.

На обязанность уплачивать фиксированные взносы и взносы за сотрудников каникулы не распространяются.