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Наталья Горячая

Самозанятость: Мне подходит?

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Спецрежим, официально именуемый как налог на профессиональный доход (НПД), могут применять физлица и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

  1. получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества,
  2. ведут деятельность в регионе проведения эксперимента: Москве, Московской или Калужской областях, Республике Татарстан,
  3. бывший работодатель ему не платит,
  4. не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.
  5. вид деятельности и условия ее осуществления не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 ФЗ 27.11.2018 № 422-ФЗ,
  6. совокупный годовой доход не больше 2,4 млн руб. ,
  7. если самозанятый одновременно ИП, то последний не применяет УСН или иной спецрежим.

Неплохая видеинструкция тут: Налог на самозанятых. Что нужно знать?

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Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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