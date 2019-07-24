Как подготовиться к сдаче и уплате НДС

Какое из июльских бухгалтерских дел самое неприятное?

НДС. Конечно, он.

Как подготовиться, если 25 июля истекает срок подачи декларации и уплата 1/3 начисленного и задекларированного налога?

Расскажу о том, как мы готовимся к этому знаменательному событию.

Надеюсь, это поможет вам в подготовке к отчетному периоду и выстраиванию работы с налоговыми органами.

1. В конце квартала фиксируем промежуточные итоги.

Смотрим, что получается у компании по налогу, если вот прямо сейчас все закончится и больше не будет ни поступлений на счет, ни отгрузок, ни документов от поставщиков.

И доводим эти данные до руководителя компании.

Дальше, принимая во внимание планы компании на остаток дней последнего месяца квартала, мы корректируем прогноз.

Частенько бывает так, что прогноз не сходится с реальной картиной, которая вырисовывается ближе к дедлайну.

Но это не означает, что прогнозировать не надо.

И дождь может не пойти, но зонтик лучше взять.

2. В начале следующего месяца запрашиваем акт сверки со всеми крупными контрагентами (поставщики, покупатели) за истекший квартал и после этого корректируем данные в учете, исходя из полученных и утвержденных руководителем компании данных.

3. Ждем недостающие документы, отражаем их в учете.

Ждать мы не можем вечно, поэтому если не успеваем за 2 дня до сдачи отчетности получить необходимые документы, то подаем декларацию с теми данными, что есть, или по письменному распоряжению руководителя компании подаем декларацию с пустыми значениями. Затем вносим корректировки и уточняем.

Важный момент: если декларация уточненная подается после 25 июля, то сначала уплачивается разница по налогу (если она выявлена в ходе уточнения), а затем уже подаем декларацию, но никак не наоборот.

4. Имея в штате крутого главбуха-методолога, мы не без гордости представляем нашим клиентам перевод на русский язык табличной формы налоговой декларации.

Там же мы предлагаем руководителю компании сравнить налоговую нагрузку по НДС свою с рекомендованным максимальным налоговым вычетом по региону (в Москве это сейчас 88%) и предлагаем скорректировать значения в декларации в сторону увеличения, если налоговая нагрузка оказывается меньше рекомендованных значений.

5. После сдачи декларации и уплаты первого авансового платежа делаем запрос в ИФНС через ТКС на выдачу справки о взаиморасчетах с бюджетом и убеждаемся в том, что первый платеж успешно зачислен на лицевой счет.