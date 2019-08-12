Подставные люди в бизнесе: о чем нужно помнить

О мало известной стороне вопроса про использование «оленей» в бизнесе.

Наше противодействие системе и ее ценностям иногда доходит до абсурда.

И с этим абсурдом потом надо что-то делать и вообще как-то жить или выживать в зависимости от того, насколько глубока та пятая точка, в которую нас зашвырнуло в попытке оказать противодействие.

С прелюдией закончила, перехожу к сути:

Бизнес, преследуя разные цели (от ухода от административной или уголовной ответственности до попытки скрыть его — бизнес — от зорких глаз благоверных супругов) частенько использует в построении группы компаний подставных лиц.

Эти подставные лица могут быть разной степени осознанности: от желающих заработать 5 000 рублей на пропой души до циничных студентов и бездушных продавцов воздушных шариков в подземном переходе с постоянной «заработной платой» за «услуги» гендиректора или участника ООО.

Все они — «олени» (а для тех, кто не знает что такое «оленеводы» — это люди, которые водят «оленей» на заклание. Ну, то есть к нотариусу и в банки с целью регистрации компании и открытия счетов).

Так вот бывают такие интересные ситуации, попадая в которые, ты не знаешь, что делать.

Первый кейс

Компания зарегистрирована N лет назад.

С целью ухода от ответственности бенефициар нашел «оленя», на которого эта фирма была зарегистрирована.

Компания неплохо показала себя на профильном рынке и через какое-то время реальный владелец решает сменить участника и руководителя на себя.

Благо, банк одобрил кредитную линию на 10 млн без залога и можно было бы развить бизнес (да-да, такое тоже бывает).

В общем, настоящий владелец начинает искать своего «оленя», но он ушел в глубокий лес.

Его пастух куда-то уехал (или его уехали, но это не суть), заставить участника компании продать долю не представляется возможным.

Тогда хозяин принимает решение оставить все как есть, поменяв только в ЕГРЮЛ гендиректора на себя.

В его версии так ему будет проще управлять компанией. Проходит еще пара лет, сердце не на месте, поэтому все же регистрируется новое юридическое лицо, куда переводится часть оборотов.

Но всё перевести не представляется возможным, работать вроде пока еще можно продолжать, резина тянется, продажи растут, можно еще потерпеть.

И тут прилетает откуда не ждали: потенциальный клиент с немалыми потребностями, готовый работать по предоплате, проверяет компанию по открытым источникам информации и обнаруживает, что связанных по линии участника компаний порядка 10, в совокупности все они должны в бюджет 1 млн. рублей налогов.

И руководство клиента говорит: мы готовы с вами работать, но только со стопроцентной отсрочкой платежа.

Второй кейс

Группа товарищей по университету решает зарегистрировать компанию, но поскольку не понятно, как будет развиваться бизнес, почему-то решают, что ее надо оформить на «оленей». Один из давних приятелей одного из будущих владельцев бизнеса находит «оленевода», тот оформляет документы, передает ЭЦП, ключи от онлайн-банка, документы, информацию, копии паспорта участника и гендиректора и начинается активная работа по зарабатыванию денег.

Проходит пара месяцев, с расчетного счета в неизвестном направлении исчезают 500 тыс рублей (точнее, направление известно — зарплата гендиректора за последние 4 месяца без удержания НДФЛ). Банк тут же блокирует операции по расчетному счету, ссылаясь на 115-ФЗ, группа товарищей по университету встречаются в кафе за чашкой кофе в попытке понять что делать.

А что делать?

Ничего.

Предъявить никому ничего нельзя.

Сами виноваты.

Кофе в горло не идет, настроения нет, денег — тоже нет.

Третий кейс

Товарищ Иванов регистрирует компанию на себя, но по внешнему контуру ставит нескольких поставщиков-транзитеров, зарегистрированных на «оленей».

Помните, да, что этими оленями управляют «оленеводы»? Так вот через полгода (время, которого хватает обычно на раскрутку бизнеса или на то, чтобы начать сдавать не пустую отчетность, а уже показывать движения) поставщик подает в суд на компанию господина Иванова с требованием погасить кредиторскую задолженность, образовавшуюся в связи с использованием в деятельности «бумажного НДС» между основной компанией и компаниями из внешнего контура.

Товарищ Иванов пьет чай из своей любимой кружки и потирает затылок от изумления.