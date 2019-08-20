Пять способов сэкономить на налогах

▪️ Зарабатывать меньше

Чем меньше компания зарабатывает, тем меньше платит налогов. Можно зарабатывать много, но показывать, что зарабатываешь мало. Тогда с того, что заработал, платишь мало налогов, остальное прячешь и работаешь с нервной системой, чтобы спать спокойно.

▪️ Откровенно уклоняться от налогов

Компания зарабатывает, но чтобы платить меньше налогов, использует незаконные методы оптимизации. Например, "бумажный НДС" или расходы от дружественных низконалоговых юрлиц, ИП, самозанятых, уводя налог в значение близкое к нулю.

В чистой зоне должно быть 80% бизнеса. Только оставшимися 20% можно рисковать. Тогда есть шанс не заиграться в эти опасные игры и остаться в живых.

▪️ Реорганизовать бизнес

Так, чтобы основное подразделение, на которое выводится прибыль, находится в низконалоговом и низкорисковом государстве.

Этим вопросом занимаются юристы и налоговики-международники, стоит дорого, поэтому подходит для среднего и крупного бизнеса.

▪️ Минимизировать налоги за счет правильно выбранной системы налогообложения

Довести до нуля налоги при такой схеме бизнеса не получится. Разве что это бизнес, который по видам деятельности подпадает под налоговые каникулы, но это скорее не про бизнес, а про самозанятость для поддержания штанов.

▪️ Разработать комплекс договорных конструкций внутри группы компаний

Которые позволят без увеличения налоговой нагрузки и задвоения налоговой базы (чем частенько грешат схемотехники) достичь максимально эффекта с целью уменьшения налогового бремени.