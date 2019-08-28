Впихнуть невпихуемое, или можно ли юрлицу и ИП работать совместно в одном ресторане?

Схема, при которой ООО владеет помещением, выдает чеки за кухню, а ИП работает на той же территории (или наоборот) ресторана как бар довольно часто встречается.

Делается это для того, чтобы:

развести денежные потоки, легче выводить деньги в наличные (через ИП), зарабатывать пассивно на продаже наличных, уходить от лимитов выручки на спецрежиме.

Однако такая схема известна налоговым органам, поэтому надо быть внимательным при ее построении, а идеальный вариант - отказаться от такого высокорискового способа уменьшать налоги.

И вот почему:

В разделе 13.2 совместного творчества Следственного комитета и ФНС от 13 июля 2017 года за № ЕД-4-2/13650@ были определены условия, свидетельствующие об умышленных действиях компаний и ИП, направленных на дробление бизнеса с целью необоснованного применения специального налогового режима, а именно:

реализация товара одним лицом осуществляется в пределах торговых площадей, используемых другим лицом, при этом арендованные торговые площади фактически не представляют собой самостоятельную торговую точку с автономной системой торговли, имеют общий вход, торговые залы, оформлены в едином стиле; складские помещения не обособлены друг от друга; получение денежных средств от покупателей товаров одним и вторым лицом осуществляется через единые кассовые линии (кассовые терминалы), расчеты с покупателями осуществляются работниками одного из лиц на всех кассах, в том числе принадлежащих второму лицу; товары приобретаются одним и вторым лицом по заявке подного из них у одних и тех же поставщиков, при этом товары поступают на склад и в магазины второго лица, доставка, разгрузка товара и его хранение осуществляется силами одного лица ввиду отсутствия соответствующих работников у второго; фактически трудятся одни и те же сотрудники, которые воспринимают своих работодателей как единый субъект предпринимательской деятельности.

Таким образом, действуя от имени двух разных субъектов предпринимательской деятельности де-юре, предприниматель рискует по факту в результате проведения контрольных мероприятий получить начисление налогов по общей системе налогообложения, а также немалый штраф.