Собрала и проанализировала статистику обращений руководителей компаний по теме предъявления требований к ним в части уплаты налога за поставщика, который этот налог не заплатил.

Речь, конечно же, идёт про НДС.

Платить налогов не меньше чем, сделать зарплату не меньше чем, снимать наличных не больше, заставить компанию платить за чужие правонарушения — все это есть тенденции, которые мы наблюдаем уже который год.

Если один из контрагентов, к примеру, не платил НДС, то его долг могут «перевесить» на компанию, с которой был заключен договор, обвиняя последнего в том, что является бенефициаром первой или точно знал, что она «помойка» и вообще обналичил через неё.

Процедура здесь простая: вызывают на ковёр, показывают на мониторе разрывы по НДС, предлагают доплатить.

То есть ФНС перекладывает свои функции по проверке добросовестности компаний на сам бизнес.

Если твой поставщик оптимизирует налоги, то ты за него заплатишь НДС.

То есть заочно тебя обвинили в сговоре с поставщиком.

Статья 54 НК РФ предлагает нам раздеть поставщика до самого белья, вытащить из него все нутро и только после этого принимать от него документы к вычету из налоговой базы.

Можно собрать досье на своего поставщика. Можно съездить к нему в офис, на склад, на производство.

Однако есть ключевое условие, при котором вы точно можете шантажистов-фискалов послать куда подальше с предложениями заплатить за контрагента.

Это — знание наверняка, что руководитель поставщика жив, здоров, у него длинная борода, он высокого роста, поджарый, с голубыми глазами и вообще ни разу не похож на бомжа или голодного студента. А встречались вы с ним в кафе на Курской, уехал он на зеленом Паджеро, и на мизинце у него печатка с портретом любимой женщины.