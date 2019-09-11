Самозанятые: FAQ

И снова рубрика про самозанятых, или НПД, или налог на профессиональный доход.
Основные вопросы, которые возникают у тех, кто хочет попробовать себя в роли самозанятого или использовать как инструмент оптимизации расходов в группе компаний, такие:
Когда платить налог?
Налог рассчитывается и уплачивается раз в месяц.
Какую отчетность сдавать?
Никакую.
Ставка будет расти?
В течение ближайших 10 лет объявлен мораторий на увеличение ставки.
Какая ставка налога?
- если покупатель - физлицо, то 4%
- если покупатель - юрлицо, то 6%
Где можно применять?
Тем, кто ведет деятельность в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области.
Какие ограничения по доходу?
2,4 млн. руб. в год (зарплата по месту работы не учитывается).
Можно принимать на работу сотрудников?
Нет, нельзя.
Можно рекламировать свою деятельность?
Можно.
Когда и как платить налог?
Инспекция сама рассчитает сумму к оплате на основании пробитых вами чеков до 12 числа следующего месяца. А оплатить налог надо до 25 числа тоже следующего месяца.
Какие еще есть ограничения для регистрации в качестве самозанятого?
Вы не можете быть самозанятым, если:
- добываете или реализуете полезные ископаемые;
- перепродаете товары, кроме вещей собственного производства, а также товары, которые требуют обязательной маркировки;
- ведете предпринимательскую деятельность на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;
- являетесь государственным и муниципальным служащим (в аренду жилые помещения сдавать можно);
- применяете другие специальные налоговые режимы.