Самозанятые: FAQ

И снова рубрика про самозанятых, или НПД, или налог на профессиональный доход.

Основные вопросы, которые возникают у тех, кто хочет попробовать себя в роли самозанятого или использовать как инструмент оптимизации расходов в группе компаний, такие:

Когда платить налог?

Налог рассчитывается и уплачивается раз в месяц.

Какую отчетность сдавать?

Никакую.

Ставка будет расти?

В течение ближайших 10 лет объявлен мораторий на увеличение ставки.

Какая ставка налога?

если покупатель - физлицо, то 4%

если покупатель - юрлицо, то 6%

Где можно применять?

Тем, кто ведет деятельность в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области.

Какие ограничения по доходу?

2,4 млн. руб. в год (зарплата по месту работы не учитывается).

Можно принимать на работу сотрудников?

Нет, нельзя.

Можно рекламировать свою деятельность?

Можно.

Когда и как платить налог?

Инспекция сама рассчитает сумму к оплате на основании пробитых вами чеков до 12 числа следующего месяца. А оплатить налог надо до 25 числа тоже следующего месяца.

Какие еще есть ограничения для регистрации в качестве самозанятого?

Вы не можете быть самозанятым, если: