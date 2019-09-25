Почему строительству ничего не остается, кроме как дробить бизнес

Да, снова буду говорить о стройке. И уже не просто в общем и в целом, а про компании, занимающиеся строительством. Настоящим.

Не про тех, что стоят между заказчиком-государством и реальными копателями и пилят разницу, рассказывая о плохом качестве плитки домохозяйкам.

И не в столице. А в регионе. В европейской части страны, но далеко за пределами МКАД.

Почему стройка?

Потому что:

1. Это сложный для структурирования бизнес.

2. Трудоёмкий процесс зашиты активов.

3. Спрятать владельцев, раздробить бизнес можно, но больше чем у других отраслей рисков потерять больших заказчиков по совокупности признаков, указывающих на то, что компания де-юре не может выполнить обязательства.

4. Фискальные органы считают стройку самой кэш-ёмкой и с самой большой прибылью по факту, которая скрывается в котловане и кирпичах.

5. Владеют и руководят таким сложным бизнесом (где при коммуникациях не ругаются, а говорят матом) брутальные, харизматичные, прямолинейные, жёсткие и несговорчивые мужчины, а не холёные фитнес-мальчики и длинноногие девочки, и этот факт частенько являет собой проблему в общении с проверяющими органами.

6. Наряду с фискальными органами, ЦБ тоже считает стройку высокорисковым бизнесом, поэтому коммерческие банки, опасаясь за свои лицензии, не охотно открывают счета стройкам, справедливо полагая, что клиент будет таскать со счета наличные любым доступным способом.

Так вот: что из себя представляет строительная компания из сегмента среднего бизнеса, ведущая свою деятельность, скажем, на территории нескольких соседних регионов?

Средний бизнес, понятное дело, интересен налоговой инспекции как источник пополнения бюджета.

И даже если фирма пользуется правильными поставщиками, не балуется «бумажным НДС», то зарплаты она все равно не может платить вбелую. Почему? Потому что налоги, которые составят 50% от фонда оплаты труда, съедят всю полученную прибыль. То есть собственник будет приносить пользу всем: сотрудникам и их семьям, федеральному бюджету, клиентам, но не себе.

Он будет наблюдать за процессом. Своеобразный благотворитель с пятью сотнями сотрудников, членством в СРО, хартии и ещё где-нибудь, где не являясь членом (присоединившимся, сочувствующим) не получишь контракт или будешь ходить в налоговую как в свой офис или чаще.

А если фирма будет все же платить все налоги? То она будет брать новый проект для того, чтобы закрывать дыры в предыдущем.

И есть лишь один способ выжить — дробиться и прикидываться малым или микро бизнесом.

Почему? Потому что малышей пока не трогают. И взять с них нечего. Чем крупнее у тебя бизнес, тем ты уязвимее. Невзирая на харизму, вес во всех смыслах, словесный запас, умение договариваться с бригадирами и прорабами на их родном для понимания языке.

И вроде бы как хорошее дело делает Минфин вместе с РФМ и ЦБ: тех, кто дробится, приставить к стенке и заставить обьединить все компании в одну, вменить общий режим налогообложения, вывести зарплаты в реальный объём. Даже если предположить, что в бизнесе все безупречно за счёт того, что маржи хватает посадить на каждую бумажку по бухгалтеру, у налоговой есть план и насказать она должна хотя бы на 40 млн.

А вы пробовали, господа чиновники, своим трудом заработать эти 40 млн?

40 миллионов. Рублей. Не долларов. Самому. Через эффективное управление, построение команды, настройку документооборота, соблюдение всех норм, правил, инструкций, СОУТ, оформление командировок пятнадцатью листами и шестью подписями, сбором документов на подрядчиков и созданием, блин, отдела по борьбе с терроризмом и уклонением подрядчиков от уплаты налогов в пятом (в пятом, а не в первом и не втором, Карл!!!) колене.

Чистыми. И чтобы после того, как у вас отнимут эти 40 млн недоимки по налогам, прикрываясь нормами, планами , премиями, погонами, у вас осталось ещё что-то на жизнь, а главное — желание делать бизнес дальше.

Все бы ничего. Налоговую проверку можно пережить. Не велика потеря — 40 млн, если есть перспектива продолжить работать дальше и есть заначка под подушкой. И зарплаты можно вывести из тени.

Только вот одно ещё одно «но»: цены бы кто сделал более адекватными, чтобы маржи от выполнения проекта хватало не только на зарплату, но и налоги с неё. А пока есть маленькая фирма, которая может не платить налоги с ФОТ в надежде, что если возьмут за з@дницу, то после соседа, цена будет у белого бизнеса вне конкурентного поля. В сети ловится сначала большая рыба. Потом, когда ее всю поймают, берут удочку и уже ловят считай вручную рыбу помельче. Рыбаки, верно излагаю?

И ещё: инспекторы кивают на среднеотраслевой показатель уровня зарплаты. Предположим, что у строителя это 60 тыс руб. Если большая часть строителей зарплату показывают в отчетности в среднем 27 тыс руб, то на этих всех средних находится тот самый самый хитрый, который себе и топ-менеджерам платит по полмиллиона или больше, минимизируя налоги за счёт регрессивной ставки страховых взносов, затем снимая в банкомате и раздавая все тем же, у кого в среднем зарплата 27 тыс. И тогда в среднем выходит те 60, на которые как на икону тычет пальцем налоговый инспектор.

Обелить бизнес — дело хорошее. Платить все налоги — ещё более правильное дело.

Ведь высвобождая энергию от поиска средств экономии, предприниматель смещает фокус внимания на зарабатывание и эффективное управление.

И становится ещё сильнее, а государство — богаче.

Но всеми этими попытками обелить, государство ещё больше загоняет в угол злую кошку и та вот-вот выпустит когти и начнёт царапать, а потом, увы, сдохнёт от голода...