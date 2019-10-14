Разрывы по НДС и как с ними жить

Руководители компаний, применяющих общую систему налогообложения, уже запомнили слова «разрыв», «бумажный НДС», «АСК НДС-2» и тому подобные.

Думаю, уже не осталось ни одного руководителя в малом бизнесе, которого бы не вызвала хотя бы раз налоговая инспекция на предоставление пояснений и душещипательную беседу.

Инспекторы весьма душевно озвучивают проблему разрыва, если таковая имеется или ею инспекторы хотят прикрыться для того, чтобы вас принудить платить больше налогов в преддверии какого-нибудь масштабного всероссийского мероприятия: будь то Олимпийский игры или Чемпионат по чему-нибудь, или горящий план по сбору налогов в конкретной инспекции.

В общем, разные способы хороши, лишь бы доплатили НДС.

Бояться или нет вызовов в инспекцию?

Мне лично не доводилось общаться с инспекторами на этих невеселых мероприятиях, ибо им интересен руководитель, а бухгалтер, финдиректор или консультант с юристом — это все не интересно для них, ибо на первого можно надавить, а со вторыми — с ними шансов уже меньше. Поэтому извольте явиться, гражданин руководитель.

На допросах/опросах инспекторы ведут себя уверенно и по шаблону. Ничего нового в их действиях и словах нет. Есть скрипт, есть задачи, есть цель, к которой они идут.

Что придешь в магазин к кассиру оплатить корзину покупок, что к инспектору на допрос — мы для них клиенты, которые должны выполнить свою роль.

У инспектора задача ЗАПУГАТЬ. И есть ли действительно разрыв или нет — не важно. Вы можете никогда не узнать что там в той программе у инспектора и вообще включен ли монитор.

Инспекции нет нужды разбираться. Они не психологи, чтобы ковырять причинно-следственные связи. У них задача банальна — получить налоги. И ногда доходит до смешного: у вас разрыв на 2 млн., вы нам заплатите в течение ближайшей недели 1 млн и нам этого будет достаточно. Такой изощренный шантаж. И хрен проверишь есть ли разрыв. Если вы будете настаивать на том, что у вас есть все бумаги, а ведь на комиссии эти руководителей вызывают без предложения взять с собой все бумаги и рассчет именно на то, что в моменте парировать нечем, поэтому возможен торг. И не надо удивляться тому, что будут торговаться. И запугивать.

Могут угрожать уголовным преследованием, пытаться рассказать об аффилированности, о том, что руководитель поставщика отказался от факта руководства компанией, будут утверждать, что у поставщика нет склада, офиса, машин, трактора, сотрудников и вообще он гол как сокол. При этом вы можете четко знать и помнить, что буквально месяц назад с руководителем компании поставщика ходили в баню или пиво пили.

Какой же выход?

Один из вариантов — стоять на своем и держаться своих показаний. Особенно, когда вы точно знаете, что и руководителя, и менеджеров, и бухгалтера или секретаря компании поставщика вы знаете в лицо.

Можно настаивать на том, что контрагентов проверяете, лично с ними знакомы, докумены все в порядке, услуги реально были оказаны, товар был привезен и лежит на вашем складе.

Помните, что если сумма годовой выручки в вашей компании небольшая, сумма НДС по поставщику тоже не велика, то вас просто пытаются запугать.

Важно знать, что налоговой инспекции чтобы инициировать проверку, надо, во-первых, доказать, что это необходимо, во-вторых, минимальный бюджет в Москве, например, на недоимку составляет 20 млн. руб., в-третьих, у вашей компании должны быть активы, чтобы за их счет можно было взыскать налоги. А если пойдут еще дальше, то это будет им удовольствие стоить очень дорого. Точнее — бюджету. А профит — весьма сомнительный, если у вас оборот торговый 15-20 или 30 млн. руб. в год.

Приведу в качестве примера недавний диалог моего клиента с инспектором (диалог был построен заранее совместно с нашим адвокатом):

Инспектор: у вас разрыв по НДС, ваш поставщик не подтверждает в книге продаж.

Ответ: мы не отвечаем за действия поставщика, у нас все документы в порядке, услуга была реально оказана.

Инспектор: мы допросили вашего поставщика, он не подтверждает ваш вычет.

Ответ: я не согласен. Все сделки по этому поставщику проходили. Ошибка у вас.

Инспектор: директор вашего поставщика — номинал. Он написал отказ от причастности к деятельности компании.

Ответ: директор в компании реальный, я с ним встречался неделю назад для подписания актов.

Инспектор: мы инициируем выездную проверку и докажем, что услуга не была оказана.

Ответ: попробуйте. Это невозможно.

Инспектор: мы передадим материалы в полицию, они заведут уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Ответ: можете передавать, у нас все документы и деятельность в порядке.

А чтобы полиция взялась за вашу компанию и руководителя, у нее тоже должны быть веские причины и понимание того, что они могут получить от этого меропритяия, вести которое затратно.

Конечно, если у вас не все гладко с документами и контрагентами, то рисковать и оказывать сопротивление можно только если у вас ну очень хороший адвокат. Или связи.