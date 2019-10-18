На чем прокалываются строители?

Плач Ярославны по стройке. Снова о ней, о родной, как о лакмусовой бумажке, как о самой кэш-ёмкой отрасли (как ее видит ЦБ, РМФ и ФНС) и самом коррумпированном сегменте.

Паленые субчики

В договорах о выполнении работ компании указывают на обязательное согласование данных субподрядчиков, однако в процессе выполнения работ этого не делается, что свидетельствует о том, что компания не выполнила условия договора, а значит налоговая может расходы на оплату работу субчиков снять.

Документы от субчиков есть, но в процессе выполнения работы компания не переписывается с ними, не ведутся общие журналы работ, в списках допускаемых работников к объектам нет сотрудников субчиков. Поэтому если нет сотрудников, то нет и расходов на субчиков. Даже если документы от них в порядке и КС сделаны сметчиком 99-го уровня.

Компания не оформляет пропуска на сотрудников субчиков, хотя по регламенту, установленному договором с заказчиком, эта процедура предусматривается. То есть это я к тому, что если играете в театр, то не забывайте о костюмчиках.

Рабочие субчиков ходят в спецодежде компании, а не в своей фирменной, компания или субчик использует «мертвых» душ для получения допусков СРО — все эти обстоятельства наталкивают налоговую инспекцию к выводу о том, что субчика не было в реальности, а работы он выполнял только на бумаге.

Еще одной проблемой субчиков является «бумажный НДС». Волей или неволей, но компании строительного сектора сталкиваются с этим. НДС на бумаге обычно принимают осознанно. Играть в игрушки «я не я и хата не моя» смысла особого нет. В бумажном НДС обычно подставной гендиректор, который отказывается от своих функций на первом же допросе в налоговой инспекции. И этого достаточно для того, чтобы любую заранее выдуманную историю налоговый инспектор перечеркнул одним росчерком пера: директор не является таковым, никогда ничего не подписывал, ни с кем никогда не встречался, работников не нанимал, чем занимается компания не в теме. Всё. НДС от поставщика (подрядчика) убрали, компания доплачивает его.

А если кроме бумаги от субчика компания ничего не получила и не получит, то к моменту, когда налоговая инспекция исключит из ЕГРЮЛ контору Никанора, компания должна будет уплатить налог на прибыль с внереализационного дохода, полученного от того, что не заплатила контрагенту за выполненную работу. Вот и вся экономия на НДС. Только отсрочка. И то сомнительная.

Проблема с дроблением бизнеса

Привлекая к работе своих «субчиков» на спецрежиме, компании принимают от них закрывающие документы на этапы работ, но платежи делают в их сторону в минимальном количестве, создавая большую кредиторскую задолженность. Получается, что расходы у компании есть, а доходы у подрядчика отсутствуют или минимальные. Экономия на налогах налицо на стороне «субчика» да и на стороне компании тоже.

Налоговая инспекция в ходе проверки труд такого субчика может пересчитать как зарплату штатных сотрудников компании и начислить страховые и НДФЛ.

Также вызывает интерес фискальных органов попытка разделить большой бизнес на несколько маленьких компаний или вкрутить схему с давальческим сырьем, или прикрутить ИП как управляющего там, где он не нужен и функции его не определены, или внедрить в схему кооператив по принципу «он нам нужен, но не скажем зачем».

Закапывание налога на прибыль

Завышение стоимости материалов — любимое дело строительных компаний в целях уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Это я про слить бетона больше, чем по факту. Отсюда — снятие расходов по налогу на прибыль и НДС.

Выполняя работы, компания может занизить реальный объем работ, хотя по факту весь объем был реализован. Тогда налоговая инспекция может обвинить компанию в уходе от налогов за счет уменьшения объема выполненных работ.

Займы

Если займы от учредителя получены на длительный срок, проценты по ним незначительные и выплата процентов не производится в течение срока действия договора, то налоговая инспекция может переквалифицировать договор займа в инвестиционный договор.

Временные конструкции

Налоговая инспекция может отказать в вычетах по НДС, если в ходе строительства объекта может быть возведена временная конструкция, которая требует прохождения экспертизы проектной документации, но не была сделана. То есть при де-юре самовольных постройках объектов на территории строительства можно получить отказ в вычете по НДС.

Хитрые инспекторы

Компании опираются на устные предложения (советы) налоговых инспекторов, озвученных на комиссиях, и подают уточненные декларации по отзыву вычета на реконструкцию какого-либо объекта. В результате, после подачи повторной декларации, получают отказ в предоставлении вычета в связи с истечением трехлетнего срока.

Если факт проведения комиссии в ИФНС по поводу распределения налоговых вычетов по НДС по периодам не представить суду, то словесное заверение о том, что это было сделано по «наводке» налоговых инспекторов не делу не поможет.

Поэтому уместно следить за тем, чтобы предложения налоговых органов на предмет убрать какой-нибудь вычет не приходилось на стык трехлетнего срока предъявления к вычету.

Недостача

Если недостачу материалов не подтвердить боем, стихийным бедствием или порчей, то налоговые органы признают такую недостачу безвозмездной реализацией и «вкрутят» НДС. То есть мало выявить недостачу материалов, не найти виновных и списать на убытки.

Прямые и не совсем расходы

Если стоимость работ субчика отнести к косвенным расходам, то их можно списать сразу. Но налоговая инспекция может не согласиться с таким подходом и настоять на том, что эти расходы — прямые и списывать их можно только после сдачи заказчику.

Поэтому если делать так, то тогда лучше указывать метод отнесения к расходам в учетной политике. К тому же, если компания часть расходов принимает как прямые, а часть как косвенные, то такая непоследовательность в принятии решений не может быть основанием полагать, что в учетной политике это обстоятельство может быть не закреплено.

Ремонт VS реконструкция

Если в результате ремонта здания (сооружения) частично надстраивается объект и меняется его площадь и объем, то налоговая инспекция этот факт посчитает реконструкцией. Тогда будет уменьшен убыток от ремонта и начислен (пересчитан) налог на имущество. Если работы ведутся в рамках одного проекта и одного договора, то попилить на части стоимость ремонта и стоимость реконструкции не получится.

Аванс не повод платить налоги?

Заключив госконтракт на строительство здания, компания получает аванс на специальный счет, средствами которого может пользоваться только после фактического выполнения работ и подписания актов обеими сторонами. Тогда получается, что НДС с полученного аванса компания заплатить не может. Однако компания должна изыскать другие источники для выполнения обязательств перед бюджетом, иначе ей начислят пеню за несвоевременную оплату налога, а расчетный счет заблокируют.

Получив аванс по договору строительного подряда, у компании может возникнуть спор с заказчиком на предмет объема и стоимости работ. Тогда аванс может быть интерпретирован как неосновательное обогащение (в сумме неосвоенного аванса).

И хотя по ГК это будет выглядеть как обогащение, а не аванс, но налоговая инспекция, увидев уточненную декларацию по НДС с уменьшением НДС в период получения аванса, займет другую позицию: спорные суммы для целей налогообложения являются возвратом аванса не зависимо от того, как они поименованы в решении суда по гражданскому спору.

Вообще впихнуть невпихуемое — любимое занятие не только строителей, но и любого другого бизнеса, где высоки предпринимательские риски.

Одно дело — вы продали вагон подгузников. Точнее, привезли его и пытаетесь продать. И если кто-то их не купит из тех, под кого вы везли этот вагон, то найдется не завтра так послезавтра тот, кому эти подгузники нужны и с радостью их заберет. А в стройке рисков больше. Сплошь и рядом, особенно в госконтрактах видны попытки «нагнуть» и не совсем изящно реального строителя.

Основные деньги распределяются на уровне заказчика (решателя тендера) и генподрядчика. А тому, кто копает траншею, остаются крохи. Выкруживать, в т.ч. на попытке притянуть за уши судебные решения — не самый лучший ход, но как минимум отсрочить наступление обязательства по уплате налога точно позволяет.

Ломать — не строить

Если один объект снесен, а второй еще не построен, то по факту ликвидации первого надо внести изменения в ЕГРН. Иначе налоговая инспекция посчитает, что объект все еще стоит на своем месте.