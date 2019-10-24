Серые зарплаты – это митинг против власти?

Конвертные схемы как тихий протест общества.
Не скажу, что бьюсь днями и ночами за то, чтобы предприниматели всё делали абсолютно правильно, по закону, с чистой совестью и незамутненными помыслами.
Да, я пишу о том, что происходит, пишу о том, как правильно, однако право выбора куда двигаться остается всегда за каждым предпринимателем, каждым руководителем, каждым владельцем компании.
И про зарплату я тоже говорю, что надо:
1) платить,
2) платить 2 раза в месяц,
3) платить вовремя все налоги с ФОТ,
4) платить не меньше регионального МРОТ,
5) платить хотя бы на 10-20% больше МРОТ,
6) регулярно индексировать зарплату (раз в год),
7) регулярно отправлять сотрудников в отпуска.
Однако в микро- и в малом бизнесе желающих оформлять официально сотрудников не так уж много.
Почему?
1. Смотрим новости, видим, куда идут деньги.
2. Налоговое бремя иногда неадекватно структуре и доходности компании и владельца в итоге.
3. Чтобы выплачивать всю зарплату «белую», надо так поднять цену за свою услугу/работу/товары, что по такой цене конечный потребитель не готов ее оплачивать.
4. Шансов дожить до пенсии, которая в теории должна платиться со страховых взносов, уплаченных работодателем за «физика», не так уж много (особенно про мужчин, извините).
Что думают по этому поводу фискальные органы?
А ничего они не думают. Было сказано: пополнить бюджет налогами.
И растет собираемость. Из каждого окна рапортуют о рекордных сборах налогов по сравнению с...
Поэтому люди митингуют. Рублём.
Работодатели бастуют, не трудоустраивая новых сотрудников, предлагая им разные формы сотрудничества, но вне трудовых отношений.
Работники бастуют, понимая, что можно с работодателем договориться о том, что вместо 50 тыс. чистыми он будет получать 70 тыс., но работодатель не будет уплачивать страховые взносы.
Мы воруем сами у себя. Но сделать пока с этим ничего не можем.
Общество платит налогов не столько, сколько устанавливает государство.
Это — иллюзия.
Оно платит налогов столько, сколько готово платить для того, чтобы потребитель мог купить то, что само общество производит.
Баланс, знаете ли, он не только кислотно-щелочным бывает.