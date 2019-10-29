Директор ворчит из-за большого налога на прибыль? Бедняжка...

Вы директор и жужжите на то, что снова только за два дня до дед-лайна вам дают сумму налог? Вы не понимаете, почему налог полтора миллиона, а денег на счетах всего 300 тыс.?

Вы не понимаете как маржа в 10%, то есть грязная прибыль фирмы 2 млн руб, а налог на прибыль получается миллион.

Точно бухгалтер не так что-то считает!

Если что-то из выше написанного в вас откликается, то читайте дальше внимательно.

В бухгалтерском учёте мы принимаем в расходы почти все то, что потратили (я про оплату реализованных товаров, ТМЦ для производства, услуг , работ).

Иначе баланс не сойдётся.

Даже если расходы не эффективны, они все равно на каком-нибудь счете бухгалтерского учёта повиснут и найдут вкупе с остальными своё место в балансе.

В налоговом учете, когда мы считаем налог на прибыль, все иначе.

Каждая копейка, потраченная нами, должна быть:

1) экономически обоснована,

2) обложена документами.

А прикиньте, как тяжело тем, кто на УСН 15%! Там помимо этих двух пунктов добавляется ещё два:

3) расходы должны быть оплачены,

4) попадать в закрытый перечень главы 26 НК РФ.

Продолжим ...

Если вы корпоративной картой оплатили отель в Сочи на троих на две недели — это не расход компании. Это — ваш доход и с него ещё положено страховые с НДФЛ удержать.

И лишь в сумме 50 тыс на человека можно эти расходы показать в уменьшение налога. Только вот отель надо оплатить через туроператора (или агента).

Если вы со своей личной карты оплатили Яндекс.Директ и документы получили на своё имя, то бухгалтерия их не пришьёт к расходам фирмы.

Если вы потратили пару десятков тысяч на бензин для своего железного коня, оплатив его корпоративной картой, то этот конь должен быть в каких-то отношениях с вашей компанией (арендных, например), тогда можно как-то подтянуть расходы на топливо.

Если вы выполнили «домашнее задание», сняв пару сотен тысяч рублей с корпоративной карты, это тоже ваш расход, но его не пришить к налоговому учёту.

Чтобы не округлялись глаза 28 октября или в другом отчетном периоде, попросите вашего бухгалтера провести ликбез для вас и ваших сотрудников на тему «что можно, а что нельзя оформить через фирму, какие свои расходы и при каких условиях можно принять через компанию».

Да, все что скажет бухгалтер, повысит ваше артериальное давление.

Да, мы не на Кипре и не в Лондоне. Нам государство не доверяет. Как и мы ему. Это недоверие обоюдно. И пока шаги навстречу друг другу слишком малы и незаметны.

Увы, вести бизнес непросто, а оформлять его ещё сложнее.

Чем чревато игнорирование такого важного вопроса, как документальное оформление расходов?

Налоговый инспектор снимет расходы, указанные в декларации, и доначислит налог.

Они (инспекторы) любят засунуть свой нос в ваши расходы и поискать там то, чего в действительности не было или не относится к жизни фирмы.