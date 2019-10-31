Семь шагов к спокойной работе с банком

Банковскую систему лихорадит. Не в том смысле, что отзывают лицензии и банки испытывают проблемы с ликвидностью. Нет.

Не это. Совсем не это. Банки бегают за хорошими клиентами.

За клиентами , удовлетворяющими требованиям ЦБ, РФМ, ФНС.

Банкам не нужны проблемы.

Им нужны послушные клиенты, которые не доставляют никаких проблем.

Какие это клиенты?

1. Вид деятельности не стройка, не торговля ГСМ, не ломбард, не торговля цветметом и не торговля автозапчастями, не клининг и не автосалон.

2. Налоговая нагрузка у клиента не ниже 0,9% от дебетового оборота.

3. Клиент не снимает наличные. Ну или в пределах 300 тыс в месяц. Физическим лицам и ИП переводы делает в размере не более 30% от исходящего оборота.

4. Клиент оставляет большие суммы на счетах в конце дня, не транзитит, не ведёт ВЭД с недружественными странами, не работает с Крымом.

Размещает депозиты и овернайты.

5. Уставный капитал отличается от минимального.

6. Клиент пользуется сервисом по проверке контрагентов и не допускает отправки денежных средств коричневым и красным получателям. Платит на безНДСные компании и ИП не более 30% от исходящего оборота по счёту.

7. Зарплата сотрудников клиента больше МРОТ, выплачивается вовремя и постоянно, страховые взносы платятся в положенные сроки и в объёме , сопоставимом с выплатой зарплаты.