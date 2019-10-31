Клерк.Ру
Наталья Горячая

Семь шагов к спокойной работе с банком

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Банковскую систему лихорадит. Не в том смысле, что отзывают лицензии и банки испытывают проблемы с ликвидностью. Нет.

Не это. Совсем не это. Банки бегают за хорошими клиентами.

За клиентами , удовлетворяющими требованиям ЦБ, РФМ, ФНС.

Банкам не нужны проблемы.

Им нужны послушные клиенты, которые не доставляют никаких проблем.

Какие это клиенты?

1. Вид деятельности не стройка, не торговля ГСМ, не ломбард, не торговля цветметом и не торговля автозапчастями, не клининг и не автосалон.

2. Налоговая нагрузка у клиента не ниже 0,9% от дебетового оборота.

3. Клиент не снимает наличные. Ну или в пределах 300 тыс в месяц. Физическим лицам и ИП переводы делает в размере не более 30% от исходящего оборота.

4. Клиент оставляет большие суммы на счетах в конце дня, не транзитит, не ведёт ВЭД с недружественными странами, не работает с Крымом.

Размещает депозиты и овернайты.

5. Уставный капитал отличается от минимального.

6. Клиент пользуется сервисом по проверке контрагентов и не допускает отправки денежных средств коричневым и красным получателям. Платит на безНДСные компании и ИП не более 30% от исходящего оборота по счёту.

7. Зарплата сотрудников клиента больше МРОТ, выплачивается вовремя и постоянно, страховые взносы платятся в положенные сроки и в объёме , сопоставимом с выплатой зарплаты.

Как вам критерии?

Подходите под хотя бы 5 из 7 из них?

 

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Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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