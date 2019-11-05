Про бухгалтеров, истерику и некогда

Безупречный подход к сбору документов от поставщиков и покупателей — мечта любого бизнесмена и руководителя. Про бухгалтерию вообще молчу.

Таким нехитрым способом можно немало сэкономить на налогах. Достаточно просто вовремя получать от своих партнеров документы. Тогда переплат по налогу, пеней и штрафов можно избежать.

Вот только мечтать и делать лежат в разных плоскостях. Между этими двумя понятиями порой пролегает бездна, именуемая «некогда».

А что стоит за этим?

Картина: приближается отчётный период. Документов от поставщиков нет. Точнее, они есть, но никто не знает где: у водителя, у курьера, секретаря, завхоза, продажника, сметчика, у закупщика.

В конце последнего месяца квартала начинаются метания от поставщика к исполнителю, от агента к поверенному.

Жизнь превращается в гонку за бумагами.

Начинаются звонки, потом вторичные просьбы, затем угрозы, суета. Кто-то высылает повторно, кто-то ворчит по поводу непонятного ЭДО, приезжайте послезавтра, бухгалтер заболел, секретарь в отпуске, а документов всё нет.

Точнее, они есть, но не хватает для того, чтобы представить в налоговую инспекцию достоверные данные.

И что делать? Платить сколько получается? Или подождать ещё?

Бухгалтер уже рвёт на себе последние волосы и допивает последнюю таблетку персена, ибо суета заразительна, а количества бухгалтеров, постигших дзен, на всех пока не хватает.

Истерики заканчиваются предложением сдать «нулевую» декларацию, а завтра со спокойной душой продолжить поиски и запросы документов.

А на утро после сдачи пустышки начинаются истерики уже не у руководителя и главбуха, а у клиентов. «Почему вы не отразили реализацию у себя? Нам налоговая прислала требование!».

Потом начинаются подсчеты итогов, следом поиск денег для оплаты положенной 1/3 налога и пени за просрочку.

Звонки от покупателей прекращаются, налаживается прежняя работа... до следующего отчетного периода.