В банках не отличают белый бизнес от черного

Ещё одна история про неудачную работу белого бизнеса с банками.

Расскажу о том, как случается , что абсолютно белый бизнес ИП и его клиента становится «чёрным» в глазах банка лишь потому, что по совокупности формальных признаков очень похож на «помойку».

Итак, июнь этого года.

Некий гражданин А, обладающий опытом работы на чужого дядю и собравший внушительный портфель проведённых маркетинговых исследований в интересах клиентов этого дяди, решает уйти в свободное плавание.

Наличие серьезного образования, сертификатов повышения квалификации международных школ маркетинга даёт этому А право полагать, что полученные знания и навыки могут помочь заработать ему приличные суммы. Вообще, торговля мозгами зачастую приносит порой бОльший доход, чем производство мебели или розничная торговля китайскими товарами массового спроса.

В общем, поразмыслив, А отправляется в июле регистрировать ИП и без задней мысли открывает счёт в Сбербанке.

Исследования, которые он проводит, покупаются крупными торговыми компаниями , выходящими в торговые центры с розницей, за очень дорого. Нашему А достаточно проводить таких исследований 2-3 в год, чтобы чувствовать себя в шоколаде.

В августе нашему А приходит заказ по сарафанному радио. Надо провести исследование и спрогнозировать выручку в трех ТЦ Москвы. Через 2,5 месяца результат работы на 400 страницах плюс 10 страниц финмодели готовы. Клиент платит на расчётный счёт А круглую сумму.

Сбербанк обалдевает от суммы, поступившей на счёт и, недолго думая, блокирует операции ИП не только по счёту предпринимательскому , но и счёт его личной карты. На ответ на требование банк отводит 10 дней.

Уже через 5 дней все документы, анкеты, рекомендации, отзывы, копии отчетов за минусом финансовой и результативной части отправляются в банк.

Через неделю приходит сообщение о том, что банку надо ещё некоторое время на ознакомление, потом ещё неделя, потом ещё 5 дней и итог такой: счёт не разблокируем, уходите в другой банк, но комиссию за перевод не возьмём.

Мой клиент А едет в банк чтобы выяснить на каком основании, и вообще, в чем его подозревают. Услышав странные слова типа «115-ФЗ», молодой человек несётся ко мне, подготовив целую кучу вопросов.

Пока А в дороге, ему звонит его клиент и сообщает, что его банк запросил ворох документов по отношениям с ИП , а после предоставления документов по сделке клиента моего А ждёт такая же участь — счёт блокирован, остатки надо выводить в другой банк.

В итоге оба горе-клиента оказались со своими счетами в других банках, да и не в одном, деньги все выведены, работа продолжается дальше.

Но мой клиент А задумался над тем, чтобы сменить юрисдикцию.