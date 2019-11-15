А стоит ли овчинка выделки?

Про оптимизацию налога на прибыль за счёт работы с ИП слышали многие. И не меньше пользовались или пользуются этим ресурсом. А стоит ли связываться с этим инструментом? Давайте считать.

Предположим, ваш бухгалтер подвёл итоги работы компании за 9 месяцев этого года и дал данные : 1 100 000 прибыли , с неё надо заплатить 20% налога, то есть 220 000 руб. У вас либо нет денег на это, ибо все распределено уже, либо поздно посчитали и потрачено.

Тогда вы находите ИП и сравниваете риски и возможности.

Возможности

Если платить налог на прибыль , а затем выводить в дивиденды, то всё, во-первых не стоит выводить, во-вторых, эта операция обойдётся в 41.8% от суммы, которую вы можете вывести.

Считаем так: 1100 000 умножаем на 20%, получаем 220 000. Чистая прибыль 880 000 руб, из них хотя бы 80 000 надо оставить на развитие, 800 000 можно вывести. Тогда 800 000 минус 13% НДФЛ равно 696 000. Расходов на вывод 800 000 будет 220 000 плюс 104 000. Всего 324 000. Это 40,5%. Столько будет стоить вам вывод 800 000 руб чистыми на свой личный счёт.

Теперь посмотрим сколько будет стоить вывод той же суммы 800 000 руб через ИП. Классика жанра — ИП на УСН6%.

Чтобы нужная сумма оказалась у нас на руках, нам надо посчитать какие расходы мы понесём на ее реализацию в виде кэша.

820 513 нам надо отправить на карту или снять со счета ИП, если примем за давность, что банк возьмёт с этой суммы 2,5%. Сверх этого УСН 6%. То есть отправить на счёт ИП нам надо 872 876 руб. То есть расходы на получение 800 000 руб на руки составят 72 876 руб. Или 9.1%.

Разница очевидна.

Риски

Все наши расходы должны быть экономически обоснованы, документально оформлены, но зачастую проблемы бывают и с первым, и со вторым: и документы фигово оформлены, и обоснование хворает.

Не платить налог на прибыль, а вместе с ней дивиденды — опасно.

Выводить наличные больше 300 тыс в месяц со счета ИП и физлица — опасно.

Найти не связанное с фирмой ИП — сложно.

Придумать основание для платежа на ИП, в затем сваять документы закрывающие от него — сложно и задача требует наличия креатива, понимания, опыта.

Применять схемы значит рисковать. Это очевидно.