Клерк.Ру
Наталья Горячая

Готовьтесь писать пояснения по взносам

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Начиная с отчётности за 9 месяцев 2019 года налоговая инспекция применяет новые контрольные соотношения при проведении камеральных налоговых проверок расчетов по форме 6-НДФЛ и расчетов по страховым взносам.

Средняя заработная плата сотрудника, указанная в расчете по страховым взносам и расчете по форме 6-НДФЛ, должна быть не ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда (МРОТ) и средней заработной платы по отрасли в субъекте федерации.

Не путайте с федеральным МРОТ!

Если соотношение не в вашу пользу, то фискалы заподозрят занижение налоговой базы, а вам как налоговому агенту придется представить пояснения или уточнить свои налоговые обязательства в расчетах по НДФЛ и страховым взносам.

В общем, за обеление зарплаты взялись, и истории про то, что все сотрудники ленивы и работают на 1/2 ставки уже не прокатят.

Напомню, что МРОТ в Москве теперь 20 195.

А средняя отраслевая зарплата по стране в сфере IT — 60 969 руб , в финансовой сфере 83 353 руб, в строительстве 38 750.

Данные по отрасли в вашем регионе смотрите на сайте Росстата.

 

 

зарплата в конверте МРОТ доходы населения НДФЛ страховые взносы
Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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