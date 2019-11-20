Как оформить отношения с инвестором

Хорошо, когда компании удается работать и развиваться на своих средствах. А если их (средств) не хватает?

Кредиты? Чтобы малому бизнесу получить кредит, надо так извернуться, стольким критериям удовлетворять, столько имущества иметь, что проще не развиваться, чем соответствовать требованиям мегарегулятора.

Все чаще в планировании увеличения продаж мелькают упоминания инвесторов.

В основном это частные лица, которые располагают свободными денежными средствами. Как построить отношения с такими «ангелами»?

Первое, что приходит на ум — заключить договор займа на взаимовыгодных условиях. Такой путь хорош для компании, но может значительно ущемлять права инвестора.

Чем? Тем, что инвестор дает деньги и никак не влияет на то, куда и когда эти деньги уйдут. Он лишь надеется на то, что в день n указанная в договоре сумма и проценты с нее будут возвращены.

Можно, конечно, подтянуть поручителей и договоры залога, однако это только снизит риски невозврата средств. Однако, куда деньги будут потрачены, инвестор так и не увидит.

Привлечь деньги инвестора в уставный капитал своей компании — это уже интереснее.

И для заемщика такая форма ведения дел более ответственна, и для инвестора будет больше ясности в последующих действиях руководства компании.

А как тогда решить вопрос с зонированием ролей и что делать, когда инвестор получил свои вложенные средства и проценты по ним, а продолжает быть участником (акционером) компании?

Тогда на помощь может прийти корпоративный договор, который заключается между участниками компании и в котором описываются роли каждого из них, обязанности, в том числе отложенные, и права.

Такой документ имеет юридическую силу и обязателен для выполнения всеми подписавшими его сторонами. Также полезен он тем, что его условия в отличие от устава, носят конфиденциальный характер и лишь нотариус, заверивший подписи сторон, знает о его содержании.

Продумывайте не только варианты как привлечь деньги, но и как вы будете отчитываться, как будете расставаться с инвестором после того, как обязательства перед ним погасите, и главное — как расходиться и делить убытки в случае если проект, под который брали заём, не принёс ожидаемой прибыли.