Клерк.Ру
Наталья Горячая

На основании чего можно выплачивать дивиденды

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И какие подводные камни? Например, не начислит ли налоговая при проверке страховые взносы?

Смотрите свой устав: дивиденды выплачивать (а точнее — распределять прибыль) можно раз в год, раз в полгода, ежеквартально.

Но: только на основании бухгалтерской отчётности.

Просите бухгалтера сформировать промежуточную бухгалтерскую отчётность, оцените сумму прибыли , решите сколько из неё направите на дивиденды и выплачивайте.

Обратите внимание на то, что дивиденды это то, что выплачивается участникам (акционерам), а не сотрудникам.

Поэтому если дивиденды будут перечислены сотруднику, то эта выплата будет переквалифицирована в выплату по трудовому договору со всеми последствиями.

Обратите внимание на то, что некоторые бухгалтеры (особенно при применении компанией УСН) считают прибыль компании по данным налогового учёта. Это неправильно.

Финансовый результат деятельности считается по данным бухгалтерского учёта и может не «дружить» с итогами налогового учёта.

 

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Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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