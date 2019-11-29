Обнал через розницу: тучи сгущаются

Борьба за обеление бизнеса продолжается. Стройку трясут, к клинингу подобрались, ломбарды и ювелирка уже почти ругательные слова. ЦБ обещало, что после того, как разберется с банковскими площадками по продаже налички, доберется и до розницы.

Коммерческие банки как агенты государства по борьбе с обналичкой теперь проверяют клиентов, работающих с наличными денежными средствами (магазины, салоны красоты, продуктовые рынки, общепит), отслеживают операции таких компаний и ИП, базируясь на следующих признаках:

Назначение платежа в платежных поручениях клиента — оплата за товары, автомобили, табак, строительные материалы. «Перевороты», т.е. приходят деньги за строительные материалы, а уходят за продукты. «Сомнительные» плательщики и получатели платежей, т.е. контрагенты «светофором» окрашены в желтый или красный цвета. Объем исходящих операций по расчетному счету в день превышает 1 млн. руб. при этом объем сдаваемой магазином (розничной точкой) выручки существенно меньше.

Не секрет, что розничные точки зарабатывают не только на марже от продажи товаров, но и на продаже неинкассированной в банк выручки.

ЦБ считает, что до 45% от всех транзитных операций приходится на розничный рынок. Поэтому, по мнению мегарегулятора, коммерческие банки должны проявлять особую бдительность при работе с такими клиентами. Это означает, что в ближайшее время можно ожидать исход розничного бизнеса из крупных банков, заботящихся о своей деловой репутации.

Схема обналичивания через розницу выглядит так: компания, нуждающаяся в наличных, делает платеж розничному магазину за , скажем, строительные материалы, на следующий день (или через два или три) приезжает в назначенное время и место за наличными. Магазин в наваре, клиент с наличными. Крупные поставщики наличных не пренебрегают безопасностью, поэтому ставят между собой и клиентом «транзитную» фирму, на которой гасится «переворот». Ведь не все получатели наличных могут позволить себе платить за товары народного потребления, какими торгует розничный магазин, или за организацию банкета, если наличат через точку общепита.

В особой зоне риска такие виды деятельности, как: дистрибьюторы и логистические центры, продавцы табачных изделий, автосалоны, импортеры овощей и фруктов и торгующие ими оптовые компании, производители кондитерских изделий, сельскохозяйственных продуктов и иных продовольственных товаров, производство и переработка продовольственных товаров, услуги права и бухучета, прочие вспомогательные услуги для бизнеса, аренда и управление недвижимостью, услуги страховых агентов и брокеров, техобслуживание и ремонт автомобилей и т.п.