Кому выгодно мочить и окончательно похоронить малый бизнес в России?

В 90-е и в нулевых большой бизнес делался на приватизации и прочих инструментах.

В ходу было убеждение, что большой и белый бизнес можно построить только на черном.

Ну, конечно, наличных тогда было как грязи, а обнал, если очень нужен был, стоил 0.3-0.5% и можно было организовать в каждой подворотне.

В любом мало-мальски уважающем себя банке была касса для выдачи по чеку, а соседняя — особенная, туда заходили по особой, еле заметной одобрительной улыбке охранника, который знал всех «своих» не только в лицо, но и номер паспорта сказать наизусть мог с датой рождения.

Наличные возили в багажнике «шестерок», зарплату выдавали долларами. Ну и времена были...

А стройке каникулы на налог на прибыль давали на 3 года.

А что сейчас? Почему сначала и ставку страховых взносов снизили до 14% против обычных 26%, и налог на прибыль снизили с 26 до 20%, и спецрежимы ввели, и повышающие коэффициенты росли каждый год.

Почему сейчас, когда производства нет, покупательская способность ниже плинтуса, кредиты в каждой семье и не по одному, ставку НДС поднимают, ставку ключевую снижают, размер страховых взносов для ИП увеличивают и совсем не соразмерно инфляции, гайки в налоговом администрировании заворачивают так, что ни вздохнуть, ни...

Почему Силуанов так взъелся на ЕНВД? Неужели вот прям вся «малышня», рванувшая применять этот спецрежим, уходит от налогов именно за счет этого низконалогового режима?

И вот прям весь крупняк пилит свой бизнес через ЕНВД?

А что за бред с маркировкой?

Как в огромной стране даже при условии безумной любви Силуанова к автоматизации всех процессов проследить за движением пары обуви стоимостью 600 рублей, которую может себе позволить баба Маша из деревни Новая Жизнь Воронежской области один раз в пять лет?

Вот за каким хреном это надо? Чтобы что? Чтобы поймать Петю, сидящего в подвале на Малой Кукуйской улице в Заречном и использующего труд порабощенных узбеков, которые шьют одной левой? Неужели для этого?

Минфин рассказывает об успехах в борьбе за налоги через автоматизацию и переход администрирования страховых взносов. Обеляют НДС, налог на прибыль, зарплату. А для участия в тендере нужен кэш. Для получения конкурентного преимущества нужен кэш.

Условия тендера для ЧОПа: цена за пост 90 тыс. И 4 человека выстави. При этом заплати официалку, все сборы, НДС, а ещё отсрочка платежа 45 дней. Или 60. Или вообще к концу года заплатим и попробуй вякни.

Условия тендера для строительства школы: бюджет 500 млн, на 100 из них построй дом для чиновника. И оплату получишь после того, как построишь. А не построишь — в тюрьму за растрату. Но дом чиновнику все равно построй. Иначе в сточной канаве под Химками найдут.

А 115-ФЗ... смех, слезы, обнять и плакать всех, кому досталось.

Маркировкой молока добиться того, что для покупки сливок для нужд офиса снимать наличные или не фиксировать в учете. Не бред ли?

А установка «Меркурия» по цене чугунного моста для чего делается?

Онлайн-кассы...дремучий лес с огромным количеством изменений в законе и всяких «но», «если», «когда». Продав машину, стоявшую на балансе, надо пробить чек, если покупателем является физлицо и чек надо выдать даже если платеж прошел по банку.

Купи машину, подтяни ее к личному кабинету, пробей чек и уложи машину в сейф. До следующего раза. Лет через 5. Или никогда.

Не для того ли, чтобы убрать с рынка мелких предпринимателей, чтобы побольше досталось крупным? Тем, кому мелкие мешают двигаться дальше, создавать монополии, продавать «г» на «п», ибо другого не будет... ибо другое не нужно, конкуренции нет. Жуйте то, что дают и молчите, не отсвечивайте.

Налоговые каникулы для малого бизнеса... На юриков не распространяются, только для ИП. И по таким видам деятельности, которые и без каникул зарабатывают свои 50 тыс. руб. в месяц на всех, включая подмастерья.

Зато из зомбоящиков ботоксное лицо вещало для кухарок о том, что теперь каникулы, какое счастье.

Магазинов у дома почти не осталось. Всех их съели крупные сети. Обувщиков маркируют в угоду крупным сетям, у которых собственное производство говна на один сезон. Одежду туда же.

И каковы же наши шансы?