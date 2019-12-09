Что сделали с X5 Retail Group и причем тут интересы государства

22 ноября 2019 года Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по делу № А40-118135/2019 с участием X5 Retail Group (магазины Пятерочка, Перекресток, Карусель).

Дело сложное, рассказывать о том, кто за кем стоял, кто кому платил и сколько, не буду, чтобы не тратить время. Если кому интересно поблуждать в сухих формулировках суда — welcome на сайт арбитражного суда.

Я лишь коротко изложу, к чему это всё, и какие выводы я делаю исходя из итогов разбирательства:

Дробление бизнеса как основная составляющая налоговых доначислений (НДС, конечно, впереди) в ближайшее время будет сдавать свои позиции. Дело X5 свидетельствует о расширении сферы рисков бизнеса.

Деловая цель сделки оспаривается налоговой инспекцией и поддерживается судом, переквалифицируется в пользу выплаты дивидендов иностранной компании. Очевидно, что для нас не так важно: иностранная компания является получаетелем дивидендов или отечественая.

По аналогии с таким подходом суды могут без особых усилий предъявлять претензии и по внутрихолдинговым сделкам, ссылаясь при этом на странное отсутствие учета интересов государства. Вроде как сделка между коммерческими структурами, а не государственными.

Обычно суды, рассматривая такие крупные сделки и приводящие к доначислям (здесь 1.4 млрд. налогов), затем транслируют такие решения на более мелкие дела и получается, что наличия деловой цели в нынешних условиях не достаточно для того, чтобы сделка была признана действительной.

Получается, что применение схем с участием нерезидентов становится все более опасным с точки зрения налоговых рисков.