Брошу всё - уеду в Урюпинск, или последствия «ликвидации» юридического лица

Повторенье — мать ученья. Вроде как все знают, но лучше повторим и с друзьями поделимся.

Бросить компанию, не сдавать отчетность, закрыть расчетный счет — такую форму «ликвидации» компаний до последнего времени можно было часто встретить в деловой практике.

Компанию освобождали от активов, обнуляли счета в банке и через некоторое время налоговая инспекция сама удаляла компанию из ЕГРЮЛ как недействующее лицо.

Недействующим юридическим лицом признается компания, которая в течение 12 месяцев не сдает отчетность и у которой отсутствуют банковские операции по счетам.

Однако такая на первый взгляд простая и дешевая «ликвидация» имеет неприятные последствия для владельцев и руководителя:

владелец исключенной из реестра фирмы, владевший более 50 % голосов в ней, при наличии долгов по налогам, сборам и взносам в бюджет на момент закрытия в течение трех лет не сможет зарегистрировать новую компанию, стать участником уже действующей компании и не имеет право назначаться руководителем;

руководитель исключенной из реестра фирмы при наличии долгов по налогам, сборам и взносам в бюджет на момент закрытия в течение трех лет не сможет зарегистрировать новую компанию, стать участником уже действующей компании и не имеет право назначаться руководителем;

заинтересованные кредиторы, неосведомленные о том, что компания закрыта, вправе опротестовать в суде факт исключение общества из реестра и предъявить ее учредителям и директорам свои претензии, а также требовать полной компенсации убытков.

Срок для такой защиты предоставлен достаточно длительный — один год с момента, когда лицо узнало о закрытии компании.

Ликвидация недействующего юридического лица не влечет автоматическое аннулирование его долгов и денежной ответственности владельцев и руководителя.

Исключение из реестра есть право, а не обязанность налоговой инспекции, поэтому 100% гарантии того, что вашу компанию «закроют» таким образом, нет.

Кстати, про Урюпинск: это город в Волгоградской области, основанный в 1618 году на берегу нынче одной из самых чистых рек страны — Хопра. Город славится своей козой. Точнее, памятником козе.