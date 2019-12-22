Что объяснять банкирам про займы

Если вы задумали крупную покупку и хотите вывести средства со счета своей компании в виде процентного займа владельцу, то будьте готовы объяснить банку отправителя и получателя:

Что за компания выдала заём, какое отношение вы к ней имеете.

Выдать банку решение владельца компании о выдаче займа, если сделка относится к крупным или к сделке с заинтересованностью.

Предоставить банку выписку по расчётному счету заимодавца, баланс промежуточный, справку о деятельности компании, договоры с покупателями.

Информацию о том, куда намерены потратить заёмные средства и документы по этим расходам.

Объяснить банку связь между получателем займа и тем лицом , которое по документам будет делать крупное приобретение (если вы будете финансировать покупку недвижимости для своих детей, например).

Информацию о том, за счёт каких средств намерены возвращать тело займа и проценты по нему своей компании.

При этом банк оставит за собой право, решать дать вам возможность воспользоваться деньгами или нет. Если откажет, то без объяснения причин. Если вам это не понравится, то пойдёте в суд. Или вернёте деньги отправителю.

Вообще, я добавила бы сюда анализы крови, справку из дурдома и свидетельство о браке. Или рождении. Ну, для полноты картины.

А то банк может не понять истинных намерений своего клиента.