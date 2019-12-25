Не заигрывайтесь с самозанятыми в 2020 году

Помните, что государство считает, что предприниматели должны выбирать самую налогоёмкую систему налогообложения для компании, самую налогоёмкую форму оплаты работы физлиц.

Да, наши устремления расходятся, однако если вы хотите использовать плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых), то учтите основные риски:

1. Доход каждого самозанятого не более 2.4 млн. в год.

2. Самознаятый не должен сочетать свою работу с деятельностью ИП на другом спецрежиме, иначе он утратит право применения ПСН, УСН или ЕНВД.

3. Самозанятый не должен находиться в вашем офисе постоянно.

4. Его фактическая работа не должна сводиться к постоянному выполнению каких-то задач, т.е. ему должны быть вменены проектные задачи, которые оплачиваются не по количеству потраченного времени, а по факту выполнения.

5. Ваш подрядчик не должен получать вознаграждение постоянно в одной и той же сумме, в одни и те же дни месяца.

6. Не надо перетаскивать на плательщика НПД всех бывших сотрудников компании, к тому же есть мораторий на привлечение бывших сотрудников этом статусе, срок которого 2 года с момента увольнения.

7. Чем меньше самозанятый проводит времени в вашем офисе, тем меньше шансов быть сданным с потрохами своими же сотрудниками при проведении их допроса/опроса.

8. Самозанятый помимо получения денег на свой счет (если вы платите ему безналом) должен выдать вам кассовый чек из приложения «Мой налог». Если он этого не сделает, то вы не сможете принять затраты, понесенные на оплату его услуг, в расходах, уменьшающих ваш налог.

9. Заключайте с самозанятым договор, максимально не похожий на трудовой договор. Подписывайте с ним акты об оказании услуг в те периоды, которые подходят к типу заключенного договора. Не городите огород, не вешайте на грудь объявление о том, что никакой деловой цели в привлечении самозанятого у вас нет.

10. Если переводите работу компании на самозанятых, то держите себя в руках и не избавляйтесь от всех сотрудников , заменяя их всех поголовно самозанятыми. Даже если по остальным признакам вы не подходите, то по одному только этому вы вынудите налоговую инспекцию доначислить вам страховые, НДФЛ, пеню и штрафы. Действуйте с холодной головой. Помните, что даже если сейчас по вашему глубокому убеждению налоговой нет до вас никакого дела, то вы можете упустить тот момент, когда инспекция захочет изучить выписку по расчетному счету вашей компании, сравнив данные предыдущих периодов по налоговой нагрузке на фонд оплаты труда с текущим. Разница может не понравиться проверяющим.

11. Налоговики справились с НДС. Сейчас расправятся с ЕНВД и приступят к полномасштабной кампании по обелению зарплат. Ваши благие для вашего кармана устремления могут обернуться потерями. И только суд вам поможет. Может быть.

12. При планировании денежных потоков с использованием самозанятых помните о том, что деньги, поступающие на счета самозанятого, могут заинтересовать банк в рамках выполнения им функций по ПОД/ФТ (115-ФЗ). Если на счета физлица будут приходить большие суммы от одного плательщика, то банк может задать неудобные вопросы и (или) заблокировать ему операции по онлайн-банку, вынудив клиента искать другой банк.