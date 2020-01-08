Оформляем отношения с инвестором

Хорошо, когда компании удается работать и развиваться на своих средствах.

А если их (средств) не хватает?

Кредиты?

Чтобы малому бизнесу получить кредит, надо так извернуться, стольким критериям соответствовать, столько имущества иметь, что проще не развиваться, чем соответствовать требованиям мегарегулятора и банка.

Все чаще в планировании увеличения продаж мелькают упоминания инвесторов.

В основном это частные лица, которые располагают свободными денежными средствами.

Как построить отношения с такими "ангелами"?

Первое, что приходит на ум - заключить договор займа на взаимовыгодных условиях.

Такой путь хорош для компании, но может значительно ущемлять права инвестора.

Чем?

Тем, что инвестор дает деньги и никак не влияет на то, куда и когда эти деньги уйдут.

Он лишь надеется на то, что в день n указанная в договоре сумма и проценты с нее будут возвращены.

Можно, конечно, подтянуть поручителей и договоры залога, однако это только снизит риски невозврата средств.

Однако куда деньги будут потрачены инвестор так и не увидит.

Привлечь деньги инвестора в уставный капитал своей компании - это уже интереснее.

И для заемщика такая форма ведения дел более ответственна, и для инвестора будет больше ясности в последующих действиях руководства компании.

А как тогда решить вопрос с зонированием ролей и что делать, когда инвестор получил свои вложенные средства и проценты по ним, а продолжает быть участником (акционером) компании?

Тогда на помощь может прийти корпоративный договор, который заключается между участниками компании и в котором описываются роли каждого из них, обязанности, в том числе отложенные, и права. Такой документ имеет юридическую силу и обязателен для выполнения всеми подписавшими его сторонами. Также полезен он тем, что его условия в отличие от устава, носят конфиденциальный характер и лишь нотариус, заверивший подписи сторон, знает о его содержании.

При принятии решения о привлечении частного кредитора, помните о том, что за «вау, я нашёл инвестора» стоит работа по оформлению отношений. И от того, как вы оформите эти отношения, будет зависеть жизнь и здоровье вашего бизнеса.

Перед тем, как озадачиться этой темой, почитайте истории поражений. Например, банки.ру. Найдите историю создателей этого портала в фейсбуке и внимательно изучите. Ребята довольно подробно описывают свою печальную историю. Если не найдёте, дам ссылку на публикацию.

Более детально конструкции взаимовыгодного сотрудничества между бизнесом и инвестором я разбираю на мозговых штурмах.

Здесь мы на конкретном примере выявляем плюсы и минусы каждого из вариантов оформления отношений, считаем налоговую выгоду от каждого из них и принимаем решение о выборе.