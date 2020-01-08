Для тех, кто безнадежно опоздал.

Да, есть такие предприниматели, которые так и не решились впрыгнуть в последний вагон, то есть до 31 декабря включительно подать уведомление о переходе на спецрежим с 2020 года.

Что делать, если вы опоздали с подачей уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения?

В ситуации, когда компания/ИП зарегистрирована, а срок подачи уведомления о переходе на УСНО пропущен, можно снизить налоговое бремя за счет отказа от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 Налогового кодекса РФ.

Здесь, как и в применении любых специальных режимов, есть ограничения:

вы занимаетесь ввозом товаров на территорию РФ, торгуете подакцизными товарами, у вашей компании за последние 3 календарных месяца сумма выручки превысила 2 млн. руб.(без учета налога).

До 20 числа месяца, с которого планируете получить освобождение от уплаты НДС, подайте в ИФНС следующие документы:

уведомление, выписка из бухгалтерского баланса (представляют организации); выписка из книги продаж; выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций (представляют индивидуальные предприниматели).

Уведомление и документы к нему можно отправить письмом. Оно считается полученным налоговым органом на шестой день со дня его отправки.

Важно: освобождение от НДС не освобождает от уплаты тех налогов, уплата которых возложена на вашу компанию в связи с применением того режима налогообложения, на котором вы находитесь в момент уведомления налогового органа.

У ИП есть более простой вариант для забывчивых: исключаетесь из ЕГРЮЛ, через некоторое время регистрируетесь снова и уже с подачей уведомления о применении спецрежима.

Напоминаю о том, что Минфин считает, что мы должны использовать режим с наибольшим налоговым бременем, а при совокупности реальных признаков можем перейти на использование спецрежима. Переход на УСН и другие специальные режимы лишь для целей ухода от налогов расценивается и налоговиками, и судами как злоупотребление налоговыми правами со всеми вытекающими последствиями.