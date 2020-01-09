Какую систему налогообложения выбрать при открытии онлайн-школы

Продолжаем изучать наши законы и условия ведения бизнеса. Ваши запросы и вопросы, приходящие в месседжер, трансформирую в развёрнутые ответы.

Вот один из них:

Вопрос: открываю онлайн-школу. Какую выбрать организационно-правовую форму бизнеса и на какую систему налогообложения подавать заявление при регистрации? Речь о консалтинговом проекте, то есть без выдачи дипломов и сертификатов.

Ответ: при выборе организационно-правовой формы бизнеса, как обычно, уместно ответить на несколько вопросов:

с кем я собираюсь вести свое дело (один или в кампании с кем-либо), буду ли я продавать бизнес в ближайшее время (бизнес, оформленный в статусе ООО продать просто - через купле-продажу доли в уставном капитале), кто мои клиенты (юридические лица или физические лица).

Если вы будете вести дела один и это будет по сути самозанятость, то можно смело регистрироваться в качестве ИП или в статусе плательщика НПД.

У ИП минимальная отчетность, есть возможность применять патентную систему налогообложения, легко закрыть дело, если бизнес не пойдет (а таких сомневающихся в своих силах много), а самозанятый вообще из дома может не выходить для регистрации статуса.

Если вы планируете бизнес на двоих или более партнеров, либо намерены расширяться сразу, либо точно знаете, что услугами вашего сервиса будут пользоваться юридические лица, стоит задуматься о создании юридического лица.

Если ваш выбор пал на создание ИП, то при выборе системы налогообложения можно обратиться к патентной системе налогообложения.

Здесь есть ограничения по ее применению, однако их можно либо законно обойти, либо принять как данность и с оговорками применять.

Если патент не устраивает или не может быть применен в вашем случае, то выбирайте между УСН 6 и 15%.

Чем больше на старте расходов, тем более вероятен выбор УСН 15%.

Чем меньше расходов, тем ближе вы в выборе в пользу УСН 6%.

Иногда полезно комбинировать патентную систему налогообложения и УСН. В такой комбинации можно существенно сэкономить, если помимо онлайн-школы вы намерены заниматься еще каким-либо видом деятельности.

В некоторых случаях есть смысл отказаться от применения патента или УСН, а остаться на общей системе налогообложения: если, например, вы планируете обучать большие компании через онлайн, то они могут отказаться от работы с вами, если вы будете применять УСН или патент и будете зарегистрированы в статусе ИП.

Это, конечно, странно звучит, однако практика показывает, что зачастую крупные компании отказываются сотрудничать с ИП, полагая, что они как быстро зарегистрировались, также быстро ликвидируют статус ИП и бегай потом за ними.

Не видела еще ни одного бегающего предприятия за бывшим ИП, но от фактов никуда не уйти. Как есть. Наши стереотипы поведения работают и в бизнесе.

Обращу внимание на вопрос, не имеющий непосредственного отношения к тематике моей страницы, однако на него стоит обратить внимание и тщательно изучить: посмотрите на то, что вы будете делать, с точки зрения закона об образовании. Здесь есть грань между образованием и консалтингом и важно ее осознавать. Кстати, обучать может ИП и для этого не нужна лицензия, но только если он обучает сам, не принимая на работу педагогов.

Это важно.

Переквалификация разных схем и договоров с последующим обвинением в осуществлении предпринимательской деятельности, требующей получения лицензии (разрешения), практика нынче распространённая.