Я тебе материал, ты мне — готовую продукцию

Продолжаем мягко входить в новый год, экологично, без надрыва и слез погружаемся в ежедневные дела, создаем поле для дальнейших действий. Сегодня поговорим о давальческих отношениях.

Давальческая схема ведения бизнеса, получившая свое распространение в верхнем сегменте малого препдпринимательства и в среднем бизнесе, представляет собой отношения, в которых заказчик (давалец) передает исполнителю, то есть переработчику некое сырье и(или) материалы для дальнейшей переработки и получения на выходе готового продукта.

В классической давальческой схеме давалец применяет ОСН, переработчик – УСН с объектом налогообложения «доходы».

Давалец сам ищет необходимый материал, разрабатывает модели, утверждает техническое задание и, не имея своих производственных мощностей, ищет на стороне того, кто из макета сделает продукт.

Почему исполнитель (переработчик) применяет УСН? Дело в том, что в классическом производстве стоимость материалов и сырья включается в итоговую цену продукта, а в давальческой схеме она исключена как из доходной части, так из затрат. В результате выручка компании существенно снижается и тогда можно примерить на себя УСН 6%.

Если в такой схеме в лимит по выручке можно вписаться за счет установления правильной цены на продукт и распределения денежных потоков, то количественного ограничения по сотрудникам (напомню, что по общему правилу применение УСН ограничивается 100 сотрудниками) поможет избежать создание вместо ООО или АО такой структуры как производственный кооператив.

Сама по себе форма бизнеса существует давно, но распространена в основном в среднем бизнесе, то есть в группах компаний с участием производственного цикла в процессе жизнедеятельности.

Здесь процессом создания продукта занимаются члены кооператива, а количество сотрудников может быть 2-5 или 5 человек (управленческий и административный аппарат, например).

В такой конструкции кооператив выступает не производителем, а переработчиком давальческого сырья. Это важно. А готовую продукцию реализует потребителям сам давалец.

Эффект от внедрения такой схемы ведения бизнеса тем больше, чем больше в структуре затрат ранее был фонд оплаты труда вкупе со страховыми взносами.

Члены кооператива получают доход не в виде зарплаты, а в виде дохода от ведения бизнеса, который облагается лишь налогом на доходы физлиц по ставке 13%.

Как при применении любой другой схемы, важно понимать, что от вас потребуется настройка документооборота, экономическое обоснование, иначе вся конструкция может рассыпаться как карточный домик как только к ней приблизится налоговый инспектор со своей выездной проверкой.

Многие эксперты считают , что даже в строительстве можно использовать производственный кооператив для снижения нагрузки на фонд оплаты труда. Я с таким мнением не соглашусь, пожалуй. И причина тому одна: пока что стройка настолько нагружена рисками, в том числе налоговыми, что строить такую схему ведения дел - прямой путь к переквалификации отношений в трудовые со всеми отсюда вытекающими тяжкими последствиями. А если еще добавить сюда то, что строители — люди горячие и уставшие от ежедневной борьбы за выживание, то могу себе представить насколько топорно некоторые владельцы и руководители могут реализовать такую весьма непростую схему.

Однако не исключаю все же использование такой схемы тогда, когда речь идет о малоэтажном строительстве где-то в вне пределов Москвы и области или когда компания планирует заходить на рынок отделки жилых помещений несколькими бригадами.

Вот здесь есть где развернуться фантазии владельцев, юристов и бухгалтеров.