Мишустин 2.0: что сделал и что сделает

Ладно, страсти вроде улеглись, первый шок прошёл. Теперь можно подумать.

И вот о чем:

Полистала биографию нового без пяти минут Премьера, вспомнила время, когда он был замом министра по налогам, что он делал при переводе полномочий по регистрации юрлиц и ИП из-под ведомства местных властей под крыло ФНС в самом конце 90-х и в 2000-2001 годах.

То, что происходило тогда в коридорах ИФНС, лучше не вспоминать.

Но давайте все же ближе к цифрам.

Будущее премьерство М. Мишустина обещает быть мега-эффективным.

Как глава ФНС он уже зарекомендовал себя как хороший администратор, добивающийся роста сборов без оглядки на состояние людей и бизнеса.

Несмотря на отсутствие роста налогооблагаемой базы, сборы постоянно растут. Страшно для МСП, но приятно для бюджета, особенно если не думать о последствиях.

За 2015-2019 года налоговые сборы в реальном выражении с учётом инфляции выросли на 40%. Январь-октябрь 2019 года показал рост сборов ещё на 7,9% или на 1,4 трлн руб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основной прирост налоговых поступлений пришёлся на 2018 и 2019 годы.

При этом ВВП не растёт или растёт так, как будто это погрешность в подсчёте, а не рост.

Из послания Президента мы услышали про реформу материнского капитала, которая потребует более 700 млрд в год. Представляю, откуда на это деньги будут брать.

Уменьшение разрывов по НДС, сама система контроля за НДС, выполнение налоговыми инспекциями поставленных планов по уговариванию предпринимателей в добровольном порядке заплатить налог за нерадивого поставщика — все это тоже заслуга М. Мишустина. Серый импорт существенно сократился. Товары растамаживаются вбелую.

Мало кого волнует способность конечного потребителя оплатить товар по его реальной закупочной стоимости, но то, что по-любому должно импортироваться и без чего нельзя обойтись, растамаживается уже давно не по риск-цене.

Федеральная таможенная служба, собирающая немалые сборы, сама мало чем может похвастаться. Ее успехи обусловлены успехами главы налогового ведомства. Плюс ему в карму за это.

Однако будет ли у нового Правительства и главы Минфина понимание того, что при низком спросе и низкой платёжеспособности населения выжимать из бизнеса налоги бессмысленно?

Бизнес сам будет платить налоги, но не тогда, когда будет увеличена сумма в отчетах о том, сколько денег выделено на кредитование по льготной ставке, а когда хотя бы:

1. ПОД/ФТ: перестанут приставить с ним к представителям МСП с годовым оборотом до 5 или 10 млн руб. и когда МВК при ЦБ будет рассматривать споры между клиентами и банками не 20 рабочих дней, а 3 дня.

2. ФНС: обеспечит более оперативную «разблокировку» счета, наложенную по решению налогового органа и списанную по инкассовому поручению. Сейчас зачисление на лицевой счёт налогоплательщика длится 5 рабочих дней и более.

3. Освободят от обязанности выставления онлайн-чека физлицу при покупке у юрлица имущества, принадлежащего последнему на праве собственности. Сюда относятся: автомобили, оргтехника , средства производства , излишки материалов. При условии оплаты безналичным расчетом: перевод платёжным поручением, с банковской карты, переводом через банк.

4. СОУТ: освободят от него микропредприятия.

5. Упростится процедура принятия на работу сотрудников , ограничиваясь требованием заключить трудовой договор.

6. Снизят размеры штрафов , которые сейчас установлены исходя из представления о том, сколько сами чиновники тратят в месяц на рестораны и поездки в Куршавель.

7. Будут предоставлены налоговые каникулы или скидки на уплату страховых взносов не для ремесленников , а для более широкого круга реального МСП и не того, кого меньше всего, а того, кого больше всего было до недавнего времени.

8. Отменят обязательную бухгалтерскую отчётность для микро-предприятий, применяющих спецрежимы. Если им надо для получения кредита, то наймут бухгалтера и сделают это. Или будут вести учёт на добровольной основе.

9. Когда отчётность можно будет сдавать через одну ЭЦП не только в ИФНС и фонды, но и во все остальные контролирующие органы и для этого не надо будет ездить и ждать месяц, когда присвоят номер соглашению об электронном документообороте.

10. Увеличат лимит применения УСН до 800 млн в год.

11. Размер комиссии банков при закрытии счета по ПОД/ФТ будет снижен до 0.

12. Стоимость эквайринга для торгующих организаций перестанет съедать 50% их прибыли.

13. Налоговая инспекция будет получать годовую премию не за выполнение плана по сбору налогов и доначислений, а за количество компаний и ИП, зарегистрированных на их территории и ведущих бизнес.

14. Налоговая инспекция перестанет требовать от бизнеса выполнения средних отраслевых показателей в обмен на обещание не приходить с выездной поверкой. Они просто не будут их проверять.

15. Привести к единообразию термины и обозначения в законах, регулирующих и ограничивавших право предпринимателей осуществлять те или иные виды деятельности, чтобы предпринимателям не приходясь гадать как на кофейной гуще и обращаться за разъяснениями в ФНС и ждать от неё ответа по 2-3 месяца.

16. Упростить процедуру возврата переплаты по налогу и сократить сроки возврата до 5 рабочих дней.

Бизнес не от того, что с него дерут три шкуры, лучше работает.

Он налоги заплатит и закроется.

А кто создаст рабочие места для тех, кто выйдет на улицу?

Какие такие госкомпании смогут приютить столько высвободившихся рук?

Пока бизнес можно было вести в чёрную и не платить налоги, мало кто думал о том, насколько велико у нас налоговое бремя и насколько дорого бизнесу обходится администрирование этих налогов.

Когда начали закручивать гайки с целью пополнения бюджета, оказалось, что налоговая нагрузка на бизнес при текущем состоянии спроса настолько велика, что падение численности субъектов МСП от эффективного налогового администрирования только за 2019 год составило 14%.

В общем, успеха новому Премьеру.