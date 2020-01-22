Когда вас ждет налоговая проверка: перевод на предпринимательский язык

13 факторов риска, при которых можно нарваться на налоговую проверку:

1. Налоговая нагрузка ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности).

Перевод на предпринимательский язык: налоговики регулярно обновляют аналитику по отраслям: максимальный безопасный размер вычетов по НДС, оптимальная величина рентабельности бизнеса. Свод их представлений о среднем уровне налоговой нагрузке можно посмотреть в методических рекомендациях и письмах.

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов.

Перевод на предпринимательский язык: ваши расходы на протяжении нескольких налоговых периодов превышают доходы. То есть показываете в налоговую инспекцию убытки.

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период.

Перевод на предпринимательский язык: сумма вычетов по НДС за квартал превышает показатель, который устраивает налоговое ведомство (смотрите методические рекомендации ФНС). В Москве это 88% от выставленного покупателям НДС. Сначала комиссия, потом требования, шантаж, угрозы, а потом на выход с выездной.

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).

Перевод на предпринимательский язык: суммы расходов растут быстрее чем доходы. И эта тенденция просматривается в нескольких налоговых периодах. А если просматривается рост товарных остатков, который не «дружит» с фактическим состоянием склада, то это верный знак что скоро придут.

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации.

Перевод на предпринимательский язык: методические рекомендации ФНС указывают на средний доход на каждого сотрудника в зависимости от отрасли, в которой он занят. И этот доход значительно выше минимума, установленного законодательством (г. Москва — 20 195 руб.).

6. Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом Российской Федерации величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам специальные налоговые режимы.

Перевод на предпринимательский язык: размер выручки по УСНО ежегодно приближается к 150 млн. рублей, общая сумма основных средств приближается к 150 млн.руб., общее количество сотрудников в компании приближается к 100 чел., совокупный доход по всем патентам приближается к 60 млн. руб. в год (приближение есть достижение 95% от предельного значения).

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.

Перевод на предпринимательский язык: это касается ИП, применяющих УСНО и ОСНО. При УСНО он в таком случае заплатит лишь 1% от выручки, а не 15% с разницы между доходами и расходами, а при ОСНО он не платит НДФЛ с такой же разницы. Невинный взгляд убитого горем предпринимателя не поможет : если бизнес убыточен, то закрывай.

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели). Степень разумности определяет налоговая инспекция.

Перевод на предпринимательский язык: налоговики не обнаружили экономической целесообразности в заключении той или иной сделки. Чем больше посредников в цепочке движения товаров, тем больше подозрений у фискалов, что сделка не имела деловой цели.

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности.

Перевод на предпринимательский язык: инспекторы в ходе камеральной проверки представленной декларации выявили расхождения в ее показателях , а компания/предприниматель не представил пояснения на требование налогового органа. Или пояснения не удовлетворили инспекторов.

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахождения («миграция» между налоговыми органами).

Перевод на предпринимательский язык: вы часто меняете адрес места нахождения компании. Хотя этот признак был актуален до 2016 года, когда смена адреса не сулила никаких проблем со стороны налоговиков. Теперь в законе прописана процедура, позволяющая налоговикам процесс смены адреса приостановить, если обнаружится недоимка по налогам или иные нарушения налогоплательщика.

12. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.

Перевод на предпринимательский язык: налоговики ведут статистику уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета и сравнивают ее с данными статистики. Любое отрицательное отклонение является признаком, сулящим неприятности.

13. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском.

Перевод на предпринимательский язык: несоблюдение методических рекомендаций ФНС, работа с фирмами-однодневками, регулярный вывод средств через счета физических лиц, работа через банки с сомнительной репутацией, вывод жене через ИП с одновременной малой суммой НДС, уплачиваемого в бюджет, что свидетельствует о чёрном схематозе. Выявляется это в ходе предпроверочного анализа. Если вы узнали о том, что ведется предпроверочный анализ, то это не повод паниковать, но задуматься точно надо.