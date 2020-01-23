Клерк.Ру
Наталья Горячая

Ошибки в посредническом договоре, из-за которых могут доначислить налог

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Компания применяет УСН, занимается куплей-продажей квартир по договору поручения с покупателем. Доходом, с которого платит налог, признает только свое вознаграждение от сделки.

Вроде как всё прилично.

Но:

— если компания регистрирует права собственности на себя, а не на доверителя,

— если договор поручения и отдельные поручения даны после покупки объекта,

— если денежные средства от продажи объектов не перечисляются незамедлительно доверителю, а остаются в распоряжении компании,

— если в договорах с третьими лицами фирма не пишет, что действует по договору поручения,

то в ходе камеральной проверки декларации по УСН налоговая инспекция может доначислить налог с полной суммы прихода на расчетный счет и предложит фирме уплатить налог.

Если компания обратится в суд, то скорее всего проиграет, что случилось с одной из таких компаний: Постановление по делу № А03-9278/2018 от 27.06.2019 (Арбитражный суд СЗО).

Будьте аккуратны.

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Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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