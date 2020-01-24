Легальному белому бизнесу нелегко конкурировать с уклонистами от налогов

Белорусская компания намерена выйти со своей продукцией на российский рынок. Предлагаемый продукт особенно востребован за пределами Москвы.

При расчёте прямой модели экспорта продукции возникает ввозной НДС. И тогда товар становится неконкурентным в сравнении с мелкими поставщиками, которые ввозят его не скажу, каким способом.

Ну и сам бизнес становится похож больше не на бизнес, а на наблюдение за процессом, где кто-то, но точно не ты, зарабатывает и не много.

Видя разницу в цене, покупатель отдаст предпочтение другому продавцу, у которого ниже цена. И выдать объявление на сайте типа «мы платим все налоги, поэтому у нас дороже» был смысл до 2014 года. Сейчас это не прокатит.

Классика современных отношений между продавцом и покупателем. Один и тот же товар купят там, где дешевле. Мало кто задумается над тем, что стоит за этой разницей.

В основном говорят так: «у тебя дороже, а это значит, что ты хочешь больше положить себе в карман». Объяснить покупателю про 115-ФЗ и повышение эффективности налогового администрирования шансов не много.

Такое я встречала в строительном бизнесе, в клининге, в охранных услугах, в логистике ... в общем, куда ни посмотри, везде такая история.

Государство предлагает платить все налоги в лоб, а потребитель по этой лобовой цене купить не может.

Однако в торговле, да ещё в немалых для МСП объемах, сама столкнулась впервые.

Вот такую нелёгкую задачу предстояло решить на выездном мозговом штурме за тысячу километров от дома.

В офисе меня встретили три человека: совладелец, отвечающий за финансы, его помощница и управляющий бизнесом.

Традиционно, мы представились и хозяева изложили суть задачи.

Поскольку в налоговом законодательстве и в структурировании оптового бизнеса все основные модели и схемы были придуманы до меня, мы рассмотрели все известные мне варианты невзирая даже на то, что на первый взгляд что-то точно не походит.

И, чтобы убедиться в том, что финансовая служба компании посчитала все верно, сами посчитали два классических варианта ведения бизнеса: ОСН и УСН.

Конечно, нас интересовала налоговая нагрузка в первую очередь.

Таков мой принцип: не догадываться о том, что что-то не подходит, а предложить и примерить на ситуацию все возможные модели. Ведь я смотрю на бизнес со своей колокольни и знакома с ним к этому моменту всего час-полтора.

Да, часть вариантов мы отмели единогласно, а вот два получилось объединить и построить модель, максимально приближённую к задаче.

Более того, поскольку у управляющего «чесалось» примерить на себя модель ведения дел известного в стране маркет-плэйса, мы решили это «чесание» удовлетворить и, изучив основные положения договора этой площадки, применили некоторые из них на себя.

Детали и технику обсудим через неделю. На этот раз поближе к дому, в Минске.

А пока — домой, в Москву, с приятным ощущением того, что не зря съездила, не просто потратила время предпринимателей и своё.

Вообще в последнее время работа по построению налоговой модели ведения бизнеса занимает все больше времени. Раньше мы укладывались в 3-4 или 4,5 часа.

Теперь с трудом вписываемся две полноценные сессии: надо детально посчитать, разработать модель учета, посчитать точку безубыточности при определённых условиях.

И если ещё пару лет назад вопрос был в основном про выбор системы налогообложения и подсчёт эффективности применения каждого из возможных вариантов, то теперь задачи усложняются.

Иногда мы даже играем в игру «налогоплательщик и налоговый инспектор: кто кого».

Забавно получается смотреть со стороны, но отрезвляет порывы некоторых особо смелых...