Что за издевательство над бизнесом? Банки заставляют клиентов авансом платить будущие налоги

«Заставь дурака молиться, он и лоб разобьёт»...

Компания на общей системе налогообложения. Начала работу по счету, открытому в одном из известных в малом бизнесе банков.

Старт был в середине месяца, поэтому зарплата была начислена 30 числа и 2 числа следующего месяца выплачена вместе со всеми налогами и страховыми взносами.

Нам так удобно. Так нами спланирован платежный календарь, так удобно клиенту планировать бюджет.

На следующий день после оплаты налогов, сборов и выплаты самой зарплаты (важный момент: зарплата белая, белее некуда — 80 тыс. руководителю и 60 тыс. второму сотруднику) в интернет-клиенте мой клиент видит указание на то, что показатели компании в зоне риска.

Мой клиент не робкого десятка, поэтому сначала позвонил мне с вопросами как так, а потом написал в чат банка.

Менеджер банка отвечает: имеется в виду налоговая нагрузка. Это показатель, который высчитывается относительно вашего оборота за последние 90 дней.

Рекомендованный размер этого показателя — 1% от исходящего оборота компании.

Далее менеджер пишет о том, что действительно (ну надо же!) сроки уплаты налогов (НДС и прибыль) по закону позднее, но там ничего не сказано (!!!) о том, что налоги нельзя платить раньше (!) указанного срока.

Да, это неудобно, но в связи с нашими рекомендациями это очень актуально, потому что мы (банк) не можем их (ЦБ) рекомендации игнорировать, этим правилам следуют все банки без исключения.

Для того, чтобы минимальную нагрузку соблюдать, вы можете сделать любые платежки на уплату любых (!!!) налогов с вашего счета — НДС, налог на прибыль, авансовые платежи по УСН, ЕНВД, НДФЛ, ЕСХН, в ФСС, ПФР, ФОМС.

То есть мало того, что у малого бизнеса куча других задач, связанных с выживанием, оплатой услуг бухгалтеров, юристов, менеджеров по продажам, распределением средств, поступающих на счета компании.

Надо еще взять казначея, который будет считать ежемесячно предварительные итоги деятельности компании, уплачивать ежемесячно налоги, которые могут платиться ежеквартально, тем самым уводя деньги из оборота на кредитование отечественного бюджета с целью удовлетворения нелепых методических рекомендаций ЦБ, неисполнения которых боятся все банки и банчики?

А потом сравнивать выплаты в пределах 1% от оборота с теми, которые получаются по факту, потом их сравнивать с теми, что должны получаться по методическим рекомендациям Минфина, чтобы не попасть в выездную проверку, которая съест столько сил, что на бизнес уже не останется, потом дать этот анализ в читаемом виде предпринимателю, помочь принять решение и удержать его (предпринимателя) от принятия решения бросить все и уехать за бугор сажать капусту.

Сколько можно издеваться над бизнесом?

Почему предприниматели Америки или Европы вспоминают о своей бухгалтерии только тогда, когда им надо заплатить вознаграждение за истекший год, а наши икают, вздрагивают и чуть ли не живут в своих бухгалтерских отделах?

При обороте в 100 миллионов с маржой 3% надо держать штат из главного бухгалтера, бухгалтера на первичке, специалиста по ответам на запросы, уведомления и требования, контролера за выполнением всех возможных методических рекомендаций ЦБ (не имеющего отношения к деятельности коммерческих организаций), Минфина, Минтруда, Минсельхоза, Минпромторга, Минтяжпроммашпромнадзора и прочих структур, которые как коршуны сидят и ждут, когда какое-нибудь предприятие вырастет до неприличных 1 млрд. оборота, чтобы его потом сожрать и следа не оставить.

А ещё нужен сотрудник, который будет отвечать на требования из налоговой инспекции , объяснять почему наценка меньше чем рекомендованная Минфином, почему доля вычетов по НДС меньше чем его же рекомендация, почему заплатили однодневке, где разрыв по НДС, почему бизнес с первого дня не рентабелен.

Бесит.